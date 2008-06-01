مدیریت منابع آب در مه ولات ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در مه ولات، سید حمید موسوی بعد از ظهر امروز در جلسه کارگروه آب و کشاورزی این شهرستان، با اشاره به اینکه دشت مه ولات یکی از بحرانی ترین دشتهای خراسان رضوی است، گفت: در صورتی که چاره جدی برای مهار هدررفت آب در این شهرستان نداشته باشیم، در آینده ای نزدیک با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.

وی افزود: اگر چه معمولا خشکسالی تلفات انسانی ندارد، اما به علت طولانی بودن دوره زمانی خشکسالی، می تواند نسبت به زلزله تبعات بیشتری داشته باشیم.

وی گفت: اگر چه به علت حجم بالای خشکسالی نمی توان با آن مقابله کرد لیکن می توان دامنه خسارات را کاهش داد.

موسوی با اشاره به تنوع بلایای طبیعی اعم از سرمازدگی، سیل، خشکسالی و زلزله در ایران گفت: باید نوعی همزیستی با بلایای طبیعی برای خود ایجاد کنیم تا در مواقع لزوم بتوانیم با بحرانها مقابله کنیم.

فرماندار مه ولات با اشاره به مشکلات اقتصادی و کمبود خوراک دام گفت: دامداران به دلیل این مشکلات اقدام به فروش و یا کشتار دام های خود می کنند که اگر این موضوع را درست مدیریت نکنیم، سال آینده به دلیل کشتار دامهای مادر و کاهش جمعیت آماری دامی با مشکل کمبود گوشت مواجه خواهیم بود.

وی گفت: سال گذشته تصمیم خوبی گرفته شد تا چاه های کشاورزی در ماههای پایانی سال که نیاز به آبیاری باغات و مزارع نبود خاموش شوند که به اذعان کارشناسان این اقدام سهم قابل توجهی در جلوگیری از کاهش آب سفره های زیر زمینی داشته است .

علی ساربان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مه ولات نیز در جلسه کارگروه آب و کشاورزی این شهرستان گفت: خسارات وارده از ناحیه سرمازدگی و خشکسالی مه ولات بالغ بر 103 میلیارد تومان برآورد شده است.

وی کاهش بارندگی در سالجاری که از 160 میلیمتر در سال گذشته به 47 میلیمتر در سالجاری کاهش یافته را زنگ خطری برای ادامه حیات بخش کشاورزی دانست و گفت: جهاد کشاورزی برای جلوگیری از هدر رفت منابع آبی، طرح مدیریت پایدار منابع آبی را در حال تهیه دارد که همزمان با طرح مطالعات آبشناسی دشت مه ولات اجرا می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر روزانه 200 رأس دام حذفی از دامداران توسط دولت خریداری می شود، گفت: همچنین به منظور جلوگیری از حذف بی رویه دام، خرید امانی دام نیز توسط دولت در حال انجام است.