آمار معاملات بورس اوراق بهادار

به گزارش خبرگزاری مهر، ‏شاخص قیمت در پایان معاملات روی عدد 10هزار و 713 متوقف شد که نسبت به آخرین روز ‏معاملاتی قبل از آن 64/31 واحد کاهش داشت. شاخص بازار اول با 8/42 واحد کاهش به 9 هزار و 237 رسید. در مقابل شاخص بازار دوم با 69/28 واحد افزایش در پایان معاملات روی عدد 12 هزار و 134 متوقف شد. شاخص ‏صنعت نیز با 45/26 واحد کاهش عدد هشت هزار و 501 را تجربه کرد‏‎.



امروز کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با 18 میلیون و 431 هزار سهم بیشترین متقاضیان خرید را به خود اختصاص داد. همچنین فولاد خوزستان با 5 میلیون و 665 هزار سهم، آلومتک با یک میلیون و 81 هزار سهم، سایپا با سه میلیون و 325 هزار سهم، سیمان سپاهان با دو میلیون و 292 هزار سهم، تولی پرس با یک میلیون و 936 هزار سهم، کنتورسازی ایران با یک میلیون و 68 هزار سهم، افست با 427 هزار سهم و پاکسان با یک میلیون و 112 هزار سهم بیشترین متقاضی خرید را داشتند.

در مقابل فولادمبارکه اصفهان با شش میلیون و 984 هزار سهم در صدر جدول بهترین تقاضاهای فروش قرار گرفت. همچنین مجتمع فولادخراسان با دو میلیون و 628 هزار سهم، ایران ترانسفو با یک میلیون و 107 هزار سهم، سرمایه گذاری بوعلی با پنج میلیون و 299 هزار سهم، خاک چینی ایران با 245 هزار سهم، سرمایه گذاری ساختمان ایران با 924 هزار سهم، حق تقدم رایان سایپا با یک میلیون و 569 هزار سهم، صنایع کاغذسازی کاوه با 234 هزار سهم و سرمایه گذاری پتروشیمی با یک میلیون و 809 هزار سهم بیشترین متقاضی فروش را در بازار به خود اختصاص دادند.



امروز کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با 72/8 واحد، سیمان فارس و خوزستان با 26/4 واحد و سیمان سپاهان با 04/2 واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر روند شاخص داشتند. در مقابل معدنی وصنعتی چادرملو با 29/14 واحد، ملی صنایع مس ایران با 80/12 واحد، فولادمبارکه اصفهان با 75/10 واحد، مجتمع فولاد خراسان با 15/3 واحد و سنگ آهن گل گهر با 34/2 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر روند شاخص داشت.



در معاملات امروز بازارسهام حق تقدم لعاب، سرمایه گذاری توکافولاد، فروسیلیس ایران، سیمان سپاهان، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، معادن منگنزایران، تولی پرس، معدنی دماوند، توسعه صنایع بهشهر و قند اصفهان بیشترین افزایش قیمت را میان سایر شرکت‌های بورسی تجربه کردند.



در مقابل لیزینگ صنعت ومعدن، سیمان بجنورد، حق تقدم رایان سایپا، معدنی وصنعتی چادرملو، ایران ترانسفو، لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی، گسترش صنایعوخدمات کشاورزی، الکتریک خودرو شرق، کاشی حافظ و مجتمع فولادخراسان بیشترین کاهش قیمت را داشتند.