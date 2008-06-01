سالانه 50 میلیارد تومان هزینه درمان معتادان در ایران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا جهانی عصر یکشنبه در جمع مدیران مراکز ترک اعتیاد مازندران در استانداری افزود: این اعتبارات به دستگاههای وزارت بهداشت، آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی داده می شود.

وی خاطر نشان کرد: اعتبارات مبارزه با مواد مخدر کشور با 40 درصد رشد به رقم 78 میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است.

جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به اینکه اعتبارات پیشگیری پارسال این نهاد هشت هزار میلیارد تومان بوده است تصریح کرد: قالب این اعتبارات به وزارت آموزش و پرورش در سطح مدارس داده و هزینه می شود.

جهانی با بیان اینکه سیاست دولت و قوه قضاییه در سال جاری به حبس کردن معتاد در زندانها نیست، یادآور شد: میزان مصرف تریاک از 52 درصد سال 83 به 32 درصد در سال گذشته کاهش یافته است.

این مسئول با اعلام این مهم که میزان مصرف کراک در کشور کاهش چشمگیری داشته است در عین حال نظر برخی افراد را در مورد افزایش مصرف کراک رد کرد.

جهانی با بیان اینکه 85 درصد مصرف کنندگان مواد مخدر در کشور را مصرف کنندگان افیونی تشکیل می دهند گفت: میزان مصرف حشیش از نه درصد در سال 83 به کمتر از دو درصد در سال گذشته کاهش یافت.