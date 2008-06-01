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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۹:۰۲

30 واحد تولیدی در مناطق روستایی آذربایجان غربی ایجاد می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری آذربایجان غربی گفت: امسال 30 واحد تولیدی در مناطق روستایی آذربایجان غربی ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، تروج اکبرلویی بعد از ظهر روز یکشنبه در نشست دهیاران استان در ارومیه افزود: این واحدها در راستای برنامه های دولت در ارتقاء شاخص های معیشتی و افزایش توان اقتصادی خانوارهای روستایی است که عملیات ساخت آنها آغاز شده و تا پایان سال نیز به بهره برداری می رسند.

وی با اشاره به حمایت های دولت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق روستایی بیان داشت: راه اندازی شهرک های صنعتی در مناطق روستایی در استان آغاز شده و متقاضیان برای احداث واحدهای صنعتی در روستاها در اولویت قراردارند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای اردوهای طرح هجرت 3 در تابستان امسال خبر داد و یادآور شد: در تعطیلات تابستانی امسال با مشارکت دانشجویان و دانش آموزان بسیجی و با مدیریت سازمان بسیج سازندگی آذربایجان غربی طرحهای مختلف عمرانی و خدماتی در مناطق روستایی به ارزش 10 میلیارد ریال اجرا می شود.

کد مطلب 693620

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