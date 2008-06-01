30 واحد تولیدی در مناطق روستایی آذربایجان غربی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، تروج اکبرلویی بعد از ظهر روز یکشنبه در نشست دهیاران استان در ارومیه افزود: این واحدها در راستای برنامه های دولت در ارتقاء شاخص های معیشتی و افزایش توان اقتصادی خانوارهای روستایی است که عملیات ساخت آنها آغاز شده و تا پایان سال نیز به بهره برداری می رسند.

وی با اشاره به حمایت های دولت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق روستایی بیان داشت: راه اندازی شهرک های صنعتی در مناطق روستایی در استان آغاز شده و متقاضیان برای احداث واحدهای صنعتی در روستاها در اولویت قراردارند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای اردوهای طرح هجرت 3 در تابستان امسال خبر داد و یادآور شد: در تعطیلات تابستانی امسال با مشارکت دانشجویان و دانش آموزان بسیجی و با مدیریت سازمان بسیج سازندگی آذربایجان غربی طرحهای مختلف عمرانی و خدماتی در مناطق روستایی به ارزش 10 میلیارد ریال اجرا می شود.

