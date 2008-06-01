رقابت 11 فیلم بلند ویدئویی در جشنواره کودک همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم کودک اعلام کرد "ابی سی دی" محمد درمنش، "از بهشت بر زمین" مهدی عبداللهی، "بچه‌های کوچه دوازدهم" شاپور قریب، "به خاطر خواهرم" حجت‌الله سیفی، "روزنه‌ای به بهشت" کاوه سجادی حسینی، "سفر به سرزمین اعداد" غلامرضا حبیبی و علی رفیع‌زاده، "سفر به سرزمین دور" ساسان پسیان، "عاشورائیان" ناهید صمدی امین، "شادونه و شبح سیاه" احمد درویش علیپور، "ماه قرمز" سعید ابراهیمی‌فر و "محبوبه" وحید نیکخواه آزاد روی پرده می‌روند.

یک پروانه زرین در بیست و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به بهترین اثر ویدئویی بلند اهدا می‌شود. این جشنواره از اول تا پنجم تیرماه در شهر همدان برگزار خواهد شد.