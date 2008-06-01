ورود روزانه خودرو به پایتخت سه رقمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک کارشناس برنامه ریزی شهری با اعلام این مطلب با استناد به آمار تولید خودرو در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری افزود: از ابتدای سال جاری از میزان تولید خودرو ها ی سواری در کشور 27 در صد کاسته شده است .

شهرام جبار زادگان مجموع خودروهای تولید شده در دو ماه گذشته را 130 هزار دستگاه عنوان کرد و یاد آور شد: به این ترتیب از ابتدای سال جاری تاکنون روزانه به طور متوسط دو هزار و 94 دستگاه خودرو در کشور تولید شده است .

وی با اشاره به این که چنان چه 45 درصد از این خودرو ها را به عنوان خودروی ورودی به تهران در نظر بگیریم ، روزانه 942 دستگاه خودروی جدید وارد معابر شهری پایتخت می شوند ، اظهار کرد: این رقم در چند سال اخر بیش از 1200 دستگاه خودرو در روز بوده است .