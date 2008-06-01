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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۲۸

به دنبال کاهش تولید خودرو ؛

ورود روزانه خودرو به پایتخت سه رقمی شد

ورود روزانه خودرو به پایتخت سه رقمی شد

به دنبال کاهش میزان تولید خودرو در کشور از اول سال 87 ،ورود خودرو به بزرگراه ها و خیابان های پایتخت پس از سال ها افزایش ،سه رقمی شد وبه کمتر از یک هزار دستگاه در روز کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک کارشناس برنامه ریزی شهری با اعلام این مطلب با استناد به آمار تولید خودرو در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری افزود: از ابتدای سال جاری از میزان تولید خودرو ها ی سواری در کشور 27 در صد کاسته شده است .

شهرام جبار زادگان مجموع خودروهای تولید شده در دو ماه گذشته را 130 هزار دستگاه عنوان کرد و یاد آور شد: به این ترتیب از ابتدای سال جاری تاکنون روزانه به طور متوسط دو هزار و 94 دستگاه خودرو در کشور تولید شده است .

وی با اشاره به این که چنان چه 45 درصد از این خودرو ها را به عنوان خودروی ورودی به تهران در نظر بگیریم ، روزانه 942 دستگاه خودروی جدید وارد معابر شهری پایتخت می شوند ، اظهار کرد: این رقم در چند سال اخر بیش از 1200 دستگاه خودرو در روز بوده است .

کد مطلب 693635

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