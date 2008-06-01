مسابقات قرآن یگانهای لشگر77 ثامن الائمه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد همزمان با نوزدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) این مسابقات با عنوان یادواره روح الله در رشته های حفظ، قرائت، درک مفاهیم و چهل حدیث با حضور قاری بین المللی قرآن حاج جواد پناهی، جمعی از فرماندهان و کارکنان پایور و وظیفه لشگر در محل مسجد الرضا (ع) لشگر 77 برگزار شد.

در مرحله مقدماتی این مسابقات با حضور 90 نفر از کارکنان پایور و وظیفه لشگر، 77 نفر برگزیده هر رشته معرفی و به مرحله کشوری راه یافتند.

رئیس عقدیتی سیاسی لشگر 77 حجت الاسلام عباس مقدسیان در معرفی افراد برتر بیان داشت: ستوان دوم حسن نوروزی نفر اول رشته قرائت کارکنان پایور، گروهبان دوم احمد همتی نفر اول رشته قرائت کارکنان وظیفه، ستوان یکم رضا محمد زاده نفر اول رشته مفاهیم مقطع لیسانس کارکنان پایور،‌ ستوان دوم وظیفه روح الله حسینی نفر اول رشته مفاهیم مقطع لیسانس کارکنان وظیفه، استوار یکم سید محمد رضایی نفر اول رشته مفاهیم مقطع فوق دیپلم کارکنان پایور، سرباز وظیفه اسماعیل مولایی نفر اول رشته مفاهیم مقطع فوق دیپلم کارکنان وظیفه، ستوان یکم حسین یوسفی نفر اول رشته حفظ 10 جز کارکنان پایور،‌ ستوان دوم احمد نادی یزدی نفر اول رشته حفظ 5 جز کارکنان پایور،‌ گروهبان یک ولی الله الهی نفر اول رشته حفظ 3 جز کارکنان پایور،‌ سرباز وظیفه حاتم کوهی نفر اول رشته حفظ کل قرآن کارکنان وظیفه و سرباز وظیفه فاروق کوهی نفر اول رشته حفظ 3 جز کارکنان وظیفه شدند.

در پایان این مراسم به نفرات اول تا سوم هر رشته به تفکیک کارکنان پایور و وظیفه هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.