بانکها موظف به تامین نقدینگی پرورش دهندگان میگو می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سید محمد جعفر حجازی عصر امروز در نشست ستاد صنعت میگوی استان خوزستان گفت: با مصوبه جدید هیئت وزیران که به زودی به بانکها ابلاغ می شود، بانک ها موظف می شوند نقدینگی مورد نیاز برای ادامه کار پرورش دهندگان میگو را تامین کنند.

وی تاکید کرد: بانکها باید بدون در خواست وثیقه ملکی و تنها با دریافت ضمانتهای لازم و آسان اقدام به پرداخت این وام به متقاضیان کنند ضمن اینکه این مصوبه باید هرچه سریعتر با همفکری جهاد کشاوزی و شیلات استان خوزستان اجرایی شود تا مشکلات پرورش دهندگان در زمینه کمبود اعتبارات مالی به زودی مرتفع شود و شاهد تحول و گسترش صنعت در آمدزای پرورش میگو در خوزستان باشیم.

حجازی همچنین از پرورش دهندگان میگو خواست نسبت به پرداخت اقساط وام های دریافتی اقدام کنند و تاخیری در آن به وجود نیاورند تا بانکها از پشتوانه مناسبی برای پرداخت وام به این صنف برخوردار باشند.

در این نشست مدیر کل شیلات استان خوزستان خواستار پرداخت وام به پرورش دهندگان میگوی استان خوزستان شد و گفت: پرورش دهندگان میگو باید هرچه سریع تر نسبت به تهیه بچه میگو و سایر اقلام مورد نیاز برای پرورش میگو اقدام کنند به همین علت به منابع مالی به خصوص وام احتیاج دارند.

سید رحیم مغینمی با بیان اینکه صنعت میگوی استان خوزستان پس از یک دوره بحران اکنون به دوران موفقیت آمیزی رسیده است، تصریح کرد: سال گذشته پرورش دهندگان میگو در استان موفق به تولید 100 تن میگوی وانامی در حدود 40 هکتار از مزارع میگو شدند به همین علت امسال انتظار می رود استقبال بیشتری از سرمایه گذاری در این بخش از سوی سرمایه گذاران خوزستان به عمل آید.

در ایران حدود 11سال است که پرورش میگو شروع شده و سایتهای بسیار بزرگی در استانهای خوزستان، ‌بوشهر،‌هرمزگان و سیستان و بلوچستان به این امر اختصاص یافته است.