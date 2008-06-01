مصدومیتم برطرف شده است / خودمان باشیم امارات را به راحتی شکست می دهیم

فریدون زندی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به دلیل مصدومیت از ناحیه عضله پا نتوانست بازی قابل قبولی را برابر زامبیا از خود ارائه دهد، در مورد آخرین وضعیت خود گفت: با برطرف شدن این مصدومیت در شرایط بسیار خوبی از نظر بدنی و روحی قراردارم و در صورت صلاحدید کادر فنی با تمام توان برابر امارات به میدان می روم.

وی با اشاره به تمرینات بسیار خوبی که تیم ملی در این چند روز پشت سرگذاشته است، ادامه داد: دیدار بسیار سختی را برابر امارات پیش رو داریم اما اگر بازی خودمان را ارائه دهیم، مطمئنا امارات را در تهران شکست می دهیم.

هافبک تیم ملی فوتبال کشورمان خاطرنشان کرد: باید دراین دیدار امارات را شکست دهیم تا ضمن بدست آوردن صدر جدول این گروه، امتیازات از دست داده خود در دو بازی گذشته را هم جبران کنیم.

وی درخصوص قراردادش با تیم الیکای قبرس تصریح کرد: درست است با این تیم برای فصل آینده قرارداد امضا کرده ام ولی طبق یکی از مفاد قرارداد اگر پیشنهادی از تیم های خارج از این کشور داشتم، می توانم با فسخ قرارداد، از این تیم جدا شوم.

زندی در پایان در مورد پیشنهاد پرسپولیس گفت: چنین پیشنهاداتی را فصل گذشته هم داشتم. البته یک روزی به پیشنهاد تیم های ایرانی فکر می کنم اما امروز خیلی زود که بخواهم فوتبالم را در ایران ادامه دهم.