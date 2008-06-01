بیماریهای پوستی دوران بارداری در رشت بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این کنفرانس علمی با حضور اساتید، پزشکان و کادر پیراپزشکی با هدف ارائه اطلاعات نوین در زمینه "بیماریهای پوستی در دوران بارداری " برگزار شد.

رئیس موسسه فن آوریهای نوین مهر در این همایش گفت: با اطمینان دادن به خانمهای باردار می توان نگرانیهای آنان را در مورد تغییرات فیزیولوژیک که به طور طبیعی در دوران بارداری پوست و ضمائم پوستی را درگیر می‌کند، کاهش داد.

مرضیه مهرافز با اعلام اینکه بیماریهای پوستی در دوران بارداری باید به خوبی تشخیص و درمان شوند، افزود: درمان برخی از بیماریهای پوستی یا خود بیماری ممکن است موجب بروز عوارضی در جنین شود.

وی گفت: کاهش رشد داخل رحمی، مرگ داخل رحمی و زایمان زودرس را از جمله این عوارض اعلام کرد.

این مقام مسئول در ادامه شایع‌ترین بیماریهای پوستی دوران بارداری را بیماریهای خارش دارعنوان کرد و افزود: این بیماریها باید به طور صحیح بررسی، ارزیابی و در صورت لزوم درمان شوند.

