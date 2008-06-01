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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۹:۱۲

بیماریهای پوستی دوران بارداری در رشت بررسی شد

رشت - خبرگزاری مهر: بیماریهای پوستی دوران بارداری عصر یکشنبه به همت موسسه فن آوری‌های نوین پزشکی مهر در رشت بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این کنفرانس علمی با حضور اساتید، پزشکان و کادر پیراپزشکی با هدف ارائه اطلاعات نوین در زمینه "بیماریهای پوستی در دوران بارداری " برگزار شد.

رئیس موسسه فن آوریهای نوین مهر در این همایش گفت: با اطمینان دادن به خانمهای باردار می توان نگرانیهای آنان را در مورد تغییرات فیزیولوژیک که به طور طبیعی در دوران بارداری پوست و ضمائم پوستی را درگیر می‌کند، کاهش داد.

مرضیه مهرافز با اعلام اینکه بیماریهای پوستی در دوران بارداری باید به خوبی تشخیص و درمان شوند، افزود: درمان برخی از بیماریهای پوستی یا خود بیماری ممکن است موجب بروز عوارضی در جنین شود.

وی گفت: کاهش رشد داخل رحمی، مرگ داخل رحمی و زایمان زودرس را از جمله این عوارض اعلام کرد.

این مقام مسئول در ادامه شایع‌ترین بیماریهای پوستی دوران بارداری را بیماریهای خارش دارعنوان کرد و افزود: این بیماریها باید به طور صحیح بررسی، ارزیابی و در صورت لزوم درمان شوند.

کد مطلب 693645

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