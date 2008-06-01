سالن ورزشی چند منظوره شهرستان دهگلان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اولین سالن ورزشی چند منظوره شهرستان دهگلان عصر امروز با حضور استاندار کردستان و جمعی از مسئولین و مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان افتتاح شد.

در آئین افتتاحیه این سالن ورزشی مدیر کل تربیت بدنی استان کردستان اظهار داشت: عملیات اجرایی این سالن ورزشی از اواخر سال 84 آغاز شده که با توجه به کمبود اعتبار در سال اول ساخت و ساز امروز و با تاخیر یک ساله به بهره برداری می رسد.

عبدالله چمن گلی عنوان کرد: این سالن ورزشی که شامل یک باب سالن مسقف تمرینی چند منظوره، و یکی سالن تمرینی کوچک و سرویس بهداشتی است در زمینی به مساحت یک هزار و 680 متر مربع ساخته شده است.

وی با اشاره به اعتبار اختصاص داده شده برای احداث و بهره برداری از این پروژه عنوان کرد: کل اعتبار هزینه شده برای ساخت سالن ورزشی چند منظوره دهگلان 6 هزار میلیون ریال بوده که از محل اعتبارات استانی اداره کل تربیت بدنی کردستان تامین شده است.

مدیر کل تربیت بدنی استان کردستان گفت: یکی از برنامه های جدی دولت نهم در کل کشور به ویژه در استان کردستان توجه به افزایش و گسترش فضاهای ورزشی است که ساخت سالن های ورزشی این چنین در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.

چمن گلی تصریح کرد: توزیع عادلانه فضاهای ورزشی و گسترش آنها به مناطق روستایی می تواند زمینه های رشد و تعالی رشته های مختلف این عرصه را فراهم آورد.