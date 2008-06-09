موسیقی به عنوان یک بازیگر در "ماکاندو" حضور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آهنگساز نمایش "ماکاندو" که به صورت زنده اجرای آن را همراهی می‌کند در این نشست درباره روش کار خود گفت: وقتی در تمرین یا اجرا حاضر می‌شوم به صورت حسی فضای کار را انتخاب می‌کنم. سپس خود را در آن فضا قرار می‌دهم تا با من ارتباط برقرار کند. تا به حال به این فکر نکرده‌ام که از چه روشی برای کار خود استفاده کنم.

فزونی در ادامه افزود: استفاده از صداهایی که با دهان و گلوی خود در آهنگسازی تئاتر ایجاد می‌کنم برایم راحت‌تر است. همواره به من گفته می‌شود که برخی آثارم دارای فضای فانتزی است. به نظر من شاید این امر در نمایش "ماکاندو" به خاطر حالت کودکانه و راحتی است که بخصوص در فضای نمایش وجود دارد و بیواسطه با مخاطب ارتباط برقرار می‌کند.

این آهنگساز تئاتر درباره نحوه حضور خود در تمرین‌ها و اجرای نمایش یادآور شد: در تمام نمایش هایی که آهنگسازی آنها را بر عهده داشتم از اولین جلسات تمرین تا آخرین اجرای نمایش همراه گروه بوده و همراه بازیگران و سایر عوامل نمایش به تمرین و بازی پرداخته‌ام. همواره سعی کرده‌ام اثری که می‌سازم خود به عنوان بازیگری روی صحنه باشد.

فرشاد فزونی، فرزین محدث و رامین سیاردشتی

فزونی درباره حضور خود روی صحنه "ماکاندو" و احتمال منحرف شدن توجه تماشاگر از صحنه نمایش گفت: من باید بازیگران را از نزدیک روی صحنه ببینم تا بتوانم موسیقی را همراه با حس و فضای صحنه اجرا کنم. اگر موسیقی به صورت ضبط شده پخش می‌شد که دیگر نمی‌توانست با بازیگران و صحنه ارتباط متقابل برقرار کند.

وی درباره اینکه موسیقی اجرا را تحت‌الشعاع خود قرار داده توضیح داد: من چون درگیر کار هستم نمی‌توانم این موضوع حس کنم. اگر این تصور وجود داشته باشد به نظر من به خاطر این است که تماشاگر ما در ایران کمتر با اینگونه موسیقی نمایش مواجه شده و به آن عادت ندارد. در تئاتر ما موسیقی در اکثر اوقات نقشی بسزا در روند اجرا ایفا نمی‌کند.

فزونی افزود: کاری که در تئاتر انجام می‌دهیم ایجاد فرکانس است و من فرکانس‌هایی را که در فضای صحنه و نمایش وجود دارد حس و آنها را پیاده و اجرا می‌کنم. شاید این کار ارزش موسیقایی نداشته باشد ولی من فرکانس‌هایی را که وجود دارد به صورت صوت درمی‌آورم و سعی می‌کنم زیاد مزاحم مخاطب نمایش نباشند.

آزاده انصاری کارگردان "ماکاندو" نیز در ادامه نشست مهر با بیان اینکه موسیقی به عنوان دیالوگ در نمایش مورد استفاده قرار می‌گیرد و خود مانند بازیگر روی صحنه حضور دارد، گفت: رابطه موسیقی با صحنه و بازیگران به قدری مهم و متقابل است که نبود موسیقی و فزونی به کار لطمه‌ای بزرگ می‌زند و به نوعی دیگر نمی‌تواند جنبه اجرایی داشته باشد. اگر فزونی در تمرینات حاضر نمی‌شد نمایش به راحتی نمی‌توانست برای اجرا آماده شود.

افسانه ماهیان بازیگر "ماکاندو" هم درباره موسیقی نمایش گفت: از همان روزهای اول تمرین تصورم این بود که موسیقی نمایش باید زنده باشد و بچه‌های گروه نیز این را تأیید می‌کردند. وقتی فزونی به گروه اضافه شد به همراه همه نقش‌ها بازی می‌کرد و به بازیگران حس می‌داد و وقتی در تمرین نبود جای خالی موسیقی کاملا مشهود بود و به نوعی روند تمرین را با مشکل مواجه می‌کرد.

فرزین محدث نیز درباره موسیقی نمایش "ماکاندو" گفت: موسیقی نمایش خود یک شخصیت است و نباید به عنوان موسیقی به آن نگاه کرد. وقتی در تئاتر می‌خواهیم حسی را القا کنیم از موسیقی استفاده می‌کنیم اما در این نمایش موسیقی به عنوان یک شخصیت روی صحنه حضور دارد. هر کدام از کاراکترهای نمایش نیز موسیقی خاص خود را دارند. به همین خاطر به نظر من موسیقی بر فضای نمایش غالب نیست، ولی یکی از عناصر مهم و مؤثر آن است.

وی ادامه داد: به نظر من اگر موسیقی و اجرای زنده آن نظر مخاطب را جلب کند ایرادی ندارد. ما می‌خواهیم عوامل نمایش همگی روی صحنه دیده شوند و مخاطب در انتخاب تصاویر خود آزاد باشد. خوبی این کار این است که به کودک درون تماشاگر اجازه می‌دهد انتخاب کند. این کشف و شهودی است که برای تماشاگر در حین اجرای "ماکاندو" به وجود می‌آید.

فزونی در ادامه درباره وضعیت دستمزد آهنگسازان تئاتر خاطرنشان ساخت: همانطور که جایگاه مناسب موسیقی در تئاتر مشخص نشده دستمزدهایی نیز که برای آهنگسازان تئاتر در نظر گرفته شده یک شوخی محض است. برای خود من سخت است که با این شرایط به کار ادامه دهم، زیرا باید برای هر اثر نمایشی هزینه ای شخصی نیز متقبل شوم.

ماهیان در بخش پایانی این نشست درباره وضعیت قراردادهای مالی خانواده تئاتر خاطرنشان ساخت: اینکه کارگردان نمایش به عنوان تهیه‌کننده یا مدیر تولید یک اثر نمایشی نیز باشد تفکر نسبتا خوبی است. ولی برای اینکه کارگردانان با مشکل مواجه نشوند باید بسته به هزینه‌های نمایش و برآورد درست و مناسب آنها بودجه را دریافت کنند.

وی تصریح کرد: مشکل ما این است که موضوع تهیه کنندگی یا مدیر تولید بودن کارگردان ها کارشناسی نشده و فقط به مرحله اجرا درآمده است. این سئوال باید مطرح شود که چرا یک کارگردان باید مدیر تولید یک اثر نمایشی نیز باشد. این روندی که در پیش گرفته شده به نظر من اساسا منطقی نیست.

عضو هیئت مدیره انجمن کارگردانان خانه تئاتر یادآور شد: قراردادهای تیپ باید از طرف اداره کل هنرهای نمایشی رعایت شود. خانه تئاتر کاملترین قراردادهای تیپ را ارائه داد، ولی اداره کل هنرهای نمایشی شیوه‌نامه‌ای را از درون آن درآورده و به شیوه خود آن را اجرا می‌کند. هیئت مدیره خانه تئاتر در تلاش است قراردادهای اصلی را مشخص کند، ولی متأسفانه تا امروز اتفاقی در این زمینه رخ نداده است.

رامین سیاردشتی هم که در زمینه طراحی صحنه تئاتر نیز فعالیت می‌کند در پایان این نشست درباره وضعیت طراحان صحنه و لباس تئاتر گفت: تعطیلی تنها کارگاههای ساخت دکور لطمه زیادی به اعضاء این صنف از تئاتر زده و کسی نیز جوابگوی این وضعیت نیست. در نمایش "ماکاندو" منوچهر شجاع به خاطر نبود فضا و امکانات ساخت دکور را با مقداری پارچه و چوب در کارگاه نمایش انجام داد.