محور بندرعباس سیرجان جان هشت نفر را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر در هرمزگان، معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی هرمزگان اعلام کرد: تریلی حامل کاتیر با انحراف به چپ به یک دستگاه خودروی پیکان حامل 8 سرنشین برخورد کرده و در پی آتش سوزی خودروی پیکان تمامی هشت نفر سرنشین پیکان جان باخته و از این میان تنها دو تن قابل شناسایی بوده اند.

دو راهی گهکم واقع در 20 کیلومتری شهرستان حاجی‌آباد و در 140 کیلومتری شمال بندرعباس قرار دارد.

محور بندرعباس سیرجان به عنوان یکی از خطرناک ترین محورهای ترانزیتی حوزه جنوب کشور سه سال است که به سرعت در حال دو بانده سازی است و تاکنون بیش از 100 کیلومتر از این مسیر دوبانده استاندارد شده و قرار است تا پایان سال 87 نیز به میزان 110 کیلومتر دیگر از این مسیر دوبانده شود.