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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۳۱

"قطعاتی از ساموئل بکت" در مولوی اجرا می‌شود

نمایش "قطعاتی از ساموئل بکت" به کارگردانی علی‌اکبر علیزاد از 19 خرداد در سالن اصلی تالار مولوی به صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی تالار مولوی اعلام کرد در این نمایش که نوشته ساموئل بکت است، خسرو محمودی، میترا گرجی، مرتضی حسین‌زاده، مرتضی یونس‌زاده، علی کیمنش، الهام قادری، زهرا رضایی و لیلا ارجمند بازی می‌کنند.

"قطعاتی از ساموئل بکت" برگرفته از قطعاتی از متون کوتاه بکت بین دهه‌های 60 تا 80 مثل "صدای پا"، "قطعاتی برای تئاتر"، "آمد و رفت" و "فاجعه و بداهه‌پردازی در اوهایو" است و علیزاد آن را در دوازدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی اجرا کرده است.

نمایش "قطعاتی از ساموئل بکت" از 19 خرداد تا هفتم تیر ساعت 20 هر روز غیر از روزهای شنبه در سالن اصلی تالار مولوی به صحنه خواهد رفت.

کد مطلب 693672

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