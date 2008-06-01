اعتبارات و امکانات ملارد شهریار جوابگوی نیاز شهروندان نیست

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمدحسین دهقان عصر امروز در دومین کمیته برنامه ریزی فرمانداری شهریار در سال جاری اظهار داشت: پروژه جمع آوری آبهای سطحی، تملک برخی از املاک جهت بهینه سازی ترافیک، بازسازی بافتهای فرسوده سرآسیاب، احداث دو فرهنگسرا، بهبود بلوار اصلی مارلیک، ایجاد کمربندی شرق سرآسیاب از محل اعتبار بهبود شهرها، تخصیص اعتبار لازم جهت مطالعه طرح تفضیلی ملارد، احداث سالن اجتماعات در بخش مرکزی، ایجاد واحد نوسازی شهرداری، احداث درمانگاه تامین اجتماعی با توجه به نزدیک شدن دور دوم سفر هیئت دولت به شهرستان از کارهایی است که به منظور بهبود بخشیدن به اوضاع شهر ملارد و کاهش مشکلات مردم این شهرستان باید انجام می شود.

وی افزود: احداث کلانتری در شرق سرآسیاب ملارد یکی از طرحهایی است که با هماهنگی نیروی انتطامی استان تهران در سه هزار مترمربع زمین تحویل و عملیات اجرایی آن از امروز شروع شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: شهر ملارد با جمعیت بیش از 300 هزار نفر نیاز به افزایش تختهای بیمارستانی دارد به نحوی که برای اجرای این طرح زمینی با همکاری شورا و شهرداری تعیین و به زودی تحویل سازمان مربوطه می شود تا عملیات اجرایی آن آغاز شود.

دهقان بیان داشت: اعتبار مورد نیاز جهت احداث مصلای نماز جمعه، احداث سالن ورزشی و استخر سرپوشیده در ملارد، مارلیک و صفادشت، احداث منابع زیرزمینی و ذخیره آب در شهرستان با توجه به قطعی مکرر آب در چند روز اخیر، اختصاص اعتبار تامین دستگاه ژنراتور جهت تامنی آب در زمان قطعی برق، تکمیل فرهنگسرای بعثت، احداث موزه حیات وحش و پارک بانوان، احداث سوله حوادث غیرمترقبه در صفادشت، اختصاص اعتبار جهت روکش آسفالت راه روستایی، اختصاص اعتبار برای انتقال آب به دهستان اخترآباد، احداث سالن ورزشی در روستاهای فاقد سالن، تجهیز سالنهای ورزشی در روستاهای بیدگنه و اختر آباد از دیگر پروژه هایی است که در این شهر اجرا می شود تا سرانه خدماتی این شهر با جمعیت آن متناسب شود.