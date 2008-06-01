12درصد از کل خاموشیهای کشور متعلق به فارس است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، ابراهیم شعرا ظهر امروز در ستاد خشکسالی استان فارس افزود: ازآنجایی که بخش مربوط به برق آبی یک ششم تولید ما را تشکیل می دهد و با توجه به کاهش این نوع تولید و وقوع خشکسالیها شمار خاموشی در استان با گذشت روزها افزایش می یابد.
وی تصریح کرد: پیشنهاد می کنم به منظور کاهش تلفات انرژی ساعات کار ادارات یک ساعت به جلو کشیده شود.
قائم مقام شرکت برق منطقه ای فارس تصریح کرد: همزمان با وقوع خشکسالی در استان فارس میزان تولید برق آبی در استان 67درصد کاهش یافته است.
شعرا گفت: در صورت عدم امکان برای تغییر در ساعات اداری تمام شهرها استان حداقل در شهرهای جنوبی فارس این پیشنهاد تصویب شود که مورد موافقت اعضای ستاد خشکسالی استان قرار گرفت.
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