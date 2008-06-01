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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۳۷

12درصد از کل خاموشیهای کشور متعلق به فارس است

شیراز - خبرگزاری مهر: قائم مقام شرکت برق منطقه ای استان فارس گفت: فارس از نظر نیاز مصرف در رتبه سوم کشور قرار گرفته و 12 درصد از کل خاموشیهای کشور را به خود اختصاص می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، ابراهیم شعرا ظهر امروز در ستاد خشکسالی استان فارس افزود: ازآنجایی که بخش مربوط به برق آبی یک ششم تولید ما را تشکیل می دهد و با توجه به کاهش این نوع تولید و وقوع خشکسالیها شمار خاموشی در استان با گذشت روزها افزایش می یابد.

وی تصریح کرد: پیشنهاد می کنم به منظور کاهش تلفات انرژی ساعات کار ادارات یک ساعت به جلو کشیده شود.

قائم مقام شرکت برق منطقه ای فارس تصریح کرد: همزمان با وقوع خشکسالی در استان فارس میزان تولید برق آبی در استان 67درصد کاهش یافته است.

شعرا گفت: در صورت عدم امکان برای تغییر در ساعات اداری تمام شهرها استان حداقل در شهرهای جنوبی فارس این پیشنهاد تصویب شود که مورد موافقت اعضای ستاد خشکسالی استان قرار گرفت.

کد مطلب 693678

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