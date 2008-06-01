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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۴۹

اعزام 280 روحانی مبلغ به مناطق مختلف هرمزگان در ایام فاطمیه

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون تبلیغات اسامی هرمزگان گفت: به منظور برگزاری با شکوه ایام سوگوراری عزای حضرت فاطمه(س) 280 روحانی مبلغ به مناطق مختلف هرمزگان اعزام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد انصاری راد ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در آستانه برگزاری ایام فاطمیه در استان هرمزگان بیش از 815 هیات مذهبی در سراسر هرمزگان به اجرای برنامه های دینی و عزاداری می پردازند.

وی گفت: به منظور برگزاری با شکوه مراسمات این روزها پنج تن شکر، 5/3 تن روغن نباتی در میان هیئتهای مذهبی توزیع شده است و بر اساس هماهنگی صورت گرفته بیش از 20 نانوایی در بندرعباس اقدام به پخت نان صلواتی برای مردم خواهند کرد.

انصاری راد ادامه داد: به منظور بزرگداشت جایگاه بزرگ و بی نظیر بانوی جهان اسلام حضرت فاطمه زهرا(س) با هماهنگی مداوم با دستگاهها و نهادهای اجرایی فضای فرهنگی شهر نیز با تبلیغات گسترده چهره ای ویژه ای به خود می گیرد و تلاش خواهد شد تا در قالب اعزام مبلغان به هیئت مذهبی سراسر استان بخشی از سیره عملی آن بزرگوار برای جوانان و نوجوانان تشریح و مورد بررسی قرار گیرد.

کد مطلب 693683

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