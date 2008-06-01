اعزام 280 روحانی مبلغ به مناطق مختلف هرمزگان در ایام فاطمیه

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد انصاری راد ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در آستانه برگزاری ایام فاطمیه در استان هرمزگان بیش از 815 هیات مذهبی در سراسر هرمزگان به اجرای برنامه های دینی و عزاداری می پردازند.

وی گفت: به منظور برگزاری با شکوه مراسمات این روزها پنج تن شکر، 5/3 تن روغن نباتی در میان هیئتهای مذهبی توزیع شده است و بر اساس هماهنگی صورت گرفته بیش از 20 نانوایی در بندرعباس اقدام به پخت نان صلواتی برای مردم خواهند کرد.

انصاری راد ادامه داد: به منظور بزرگداشت جایگاه بزرگ و بی نظیر بانوی جهان اسلام حضرت فاطمه زهرا(س) با هماهنگی مداوم با دستگاهها و نهادهای اجرایی فضای فرهنگی شهر نیز با تبلیغات گسترده چهره ای ویژه ای به خود می گیرد و تلاش خواهد شد تا در قالب اعزام مبلغان به هیئت مذهبی سراسر استان بخشی از سیره عملی آن بزرگوار برای جوانان و نوجوانان تشریح و مورد بررسی قرار گیرد.