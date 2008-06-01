سمینار 60 سال نکبت در اسپانیا / سمینار حمایت از فلسطین در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین سمینار محمد برکه ازرهبران فلسطینی سال 1948 ونماینده فعلی در کنست رژیم صهیونیستی با اشاره به جنایات 60 ساله صهیونیست ها علیه مردم فلسطین گفت که 60 سال گذشته نشان داد که نمی توان به زور کشوری را تاسیس کرد.

وی افزود که اسرائیل از خود توان و سیاستی نداشته و صرفا توسط آمریکا و برخی کشورهای اروپایی اداره می شود. برکه با اشاره به حمایت بوش از اسرائیل گفت: بوش بدترین رئیس جمهور آمریکا در تاریخ این کشور است.

استقبال گسترده مراکز خبری فرانسه از پیام رئیس فدراسیون شیعیان فرانسه در حمایت از فلسطین

در چارچوب حمایت مسلمانان فرانسه از مردم فلسطین ، پیامی ویدئویی از سوی یحیی القواسمی رئیس فدراسیون شیعیان فرانسه و مراکز الزهراء در صفحه خانگی این فدراسیون منتشر شده که مورد استقبال گسترده مراجعین فرانسوی و مراکز خبری این کشور از جمله کانالهای 2 و 3 تلویزیون فرانسه قرار گرفته است.

القواسی دراین پیام ویدئویی که با ذوقی هنری تهیه شده است، جنایات رژیم صهیونیستی برعلیه مردم مظلوم فلسطین را بر شمرده و بر ضرورت حمایت جهانی از ملت فلسطین و مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی تاکید کرده است.

سمینار حمایت از مردم فلسطین در پیشاور پاکستان

سمینار حمایت از مردم فلسطین با شرکت علما و روحانیون شیعه و اهل سنت پاکستان برگزار شد.

در این سمینار که به مناسبت فرا رسیدن شصتمین سالگرد روز نکبت بر پا شده بود، روحانیون و سخنرانان شرکت کننده ضمن محکوم کردن جنایات شصت ساله صهیونیست ها علیه مردم فلسطین، از برخورد دوگانه مجامع بین المللی و سازمانهای حقوق بشری نسبت به مسئله فلسطین انتقاد کرده و بر ضرورت اتحاد جهان اسلام و حفظ وحدت برای حمایت از فلسطین تاکید نمودند.



در همین حال ائمه جماعات برخی مساجد پاکستان نیز طی سخنانی روشنگرانه، جنایات رژیم صهیونیستی علیه مسلمانان فلسطین در 60 سال گذشته را تقبیح کردند.