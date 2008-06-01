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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۱۱

لیگ جهانی واترپلو - ژاپن

استرالیا و چین به سوپر فینال لیگ جهانی واترپلو صعود کردند

استرالیا و چین به سوپر فینال لیگ جهانی واترپلو صعود کردند

تیم های استرالیا و چین از منطقه آسیا - اقیانوسیه به مسابقات سوپر فینال لیگ جهانی واترپلو صعود کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین دوره مسابقات مقدماتی لیگ جهانی واترپلو در زون آسیا - اقیانوسیه که از روز6 خرداد با شرکت تیم های استرالیا، چین ، ژاپن ، نیوزلند و ایران به صورت رفت و برگشت در استخر"متروپولیتن" شهر توکیو ژاپن آغازشده بود، عصر امروز به پایان رسید که تیم استرالیا با 8 برد (شکست تمامی حریفان خود) و کسب 16 امتیاز با اقتدارصعود خود را به رقابتهای سوپرفینال لیگ جهانی مسجل کرد.

پس ازتیم استرالیا (تیم دهم جهان) ، تیم واترپلو چین (قهرمان آسیا) با 6 برد و کسب 12 امتیاز به عنوان دومین تیم ازمنطقه آسیا – اقیانوسیه به مسابقات سوپر فینال لیگ جهانی راه یافت.

تیم ملی واترپلو ژاپن میزبان این دوره از مسابقات با 4 برد و کسب 8 امتیاز درمکان سوم قرار گرفت و نیوزلند با 2 برد و کسب 4 امتیاز رده چهارم جدول این رقابتها را به خود اختصاص داد.

تیم ملی واترپلو کشورمان که نخستین تجربه خود را در رقابتهای لیگ جهانی تجربه می کرد بدون کسب پیروزی در رده پنجم رقابتهای واترپلو منطقه زون آسیا – اقیانوسیه قرار گرفت.

 نتایج کامل مسابقات دور برگشت لیگ جهانی واترپلو به شرح زیر است :
*روز چهارم :
چین 16 – ایران 2
ژاپن 18 – نیوزلند 5 

 *روز پنجم :
نیوزلند 7 – ایران 7 (در ضربات پنالتی 12 – 10 نیوزلند)
 استرالیا 13 – چین 6
استرالیا 20 – ایران 1
ژاپن 7 – چین 11

*روز ششم :
ژاپن 6 استرالیا 13
چین 14 – نیوزلند 8
نیوزلند 4 – استرالیا 16
ایران 4 - ژاپن 9
مسابقات مقدماتی لیگ جهانی واترپلوبصورت رفت و برگشت در 5 زون در قاره های مختلف جهان برگزار می شود که در پایان تیم های اول و دوم هر گروه به رقابتهای سوپرفینال لیگ جهانی واترپلو صعود خواهند کرد.

مسابقات نهایی سوپرفینال لیگ جهانی واترپلو طی روزهای 27 خرداد لغایت 2 تیرماه سال جاری با شرکت 10 تیم برتر5 گروه مقدماتی در شهر جنوا ایتالیا برگزارخواهد شد.

کد مطلب 693685

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