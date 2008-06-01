به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث مکتوب، قدرت الله ذاکری - کارشناس زبان و ادبیات ژاپنی و مترجم - گفت: این کتاب نخستین کتاب درباره تأثیر تمدن ایران باستان بر شرق دور است که کار ترجمه آن به فارسی به تازگی به پایان رسیده است.

وی که پیش از این کتاب مجموعه هایکوهای مدرن ژاپن را توسط نشر نیلوفر به چاپ رسانده، درباره کتاب «آسوُکا و پارس» خاطرنشان کرد: این کتاب از سه بخش تشکیل شده است: پیشروی فرهنگِ ایرانی به شرق، پارسیان آسوکا و آسوکا و پارس، با نگاهی به ساختار مرگ و تولد دوباره.

ذاکری ادامه داد: نویسنده کتاب پروفسور ئهایچی ایموتو یکی از بزرگترین اسطوره شناسان ژاپن و از ایران شناسان معروف ژاپنی است. تألیفات پروفسور ایموتو که هم اکنون ریاست دپارتمان زبان فارسی در دانشگاه مطالعات خارجی اوساکا را بر عهده دارد، بیشتر درباره ایران باستان و تأثیر فرهنگِ ایران باستان بر شرق دور به ویژه ژاپن است.

این مترجم ژاپنی اضافه کرد: پروفسور ایموتو در این کتاب به بحث در مورد انتقال فرهنگ ایرانی یا فرهنگ اقوام واقع در حوزه تمدن ایرانی مثل سغدی ها و سکاها به چین و کره از طریق جاده ابریشم و در نهایت انتقال این فرهنگ از چین یا کره به ژاپن پرداخته است.

وی ادامه داد: دوره آسوکا (اواخر قرن ششم تا اوایل قرن هفتم میلادی) اوج مبادلات ژاپن با چین و کره است. در گزارشهای به جا مانده از این دوره در منابع ژاپنی خبر از حضور خارجیانی غیر کره ای و چینی در قصر امپراتور ژاپن بیان شده است که پروفسور ایموتو و چند نفر دیگر از اسطوره شناسان ژاپنی اعتقاد دارند که آنها ایرانی بودند و با توجه به قواعد زبان شناسی حتی نام آنها را نیز مشخص می کند.

این کارشناس زبان و ادبیات ژاپنی تصریح کرد: با توجه به شناخت پروفسور ایموتو از فرهنگ ایران، چین، کره و ژاپن نیز تسلط وی به زبانهای اروپایی، این کتاب یکی از جامع ترین نوشته ها درباره انتقال فرهنگ ایران به شرق به شمار می آید.

کتاب فوق هنوز به ناشری سپرده نشده است.