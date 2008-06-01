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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۸:۲۴

برخورد گسترده اداره کل بازرگانی هرمزگان با محتکرین کالاهای اساسی

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر کل بازرگانی هرمزگان گفت: در راستای مقابله با بر هم زنندگان نظم اقتصادی کشور در هرمزگان تاکنون هشت واحد صنفی که اقدام به عدم توزیع یا توزیع نامطلوب مواد غذایی می کرده اند پلمپ شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محسن حیدری عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: تلاش می شود تا طی هفته های آتی بر کنترل واحد های صنفی اقدامات گسترده صورت گیرد تا برخی مخلان امنیت اقتصادی زندگی مردم را دچار مشکل نکنند.

وی گفت: 8 واحد صنفی متخلف در هرمزگان که موارد اتهامی آنها تخلف و احتکار بوده است در مجموع به چهار میلیارد و 200 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند که این واحدها شامل دو واحد بزرگ برنج فروشی عمده، پنج واحد ارائه غذای سرد و پیتزا فروشی و یک آرایشگاه بوده اند که با مطرح کردن پرونده آنها در دستگاه قضایی احکام مربوطه در خصوص آنها صادر شد.

حیدری به مشکل توزیع پودرهای ماشین لباسشویی و رختشویی در هرمزگان اشاره کرد و گفت: مقرر شده است واحدها پودر رختشویی دستی را با قیمت 500 و پودر ماشین لباسشویی را با قیمت 700 تومان عرضه کنند و در صورت وقوع هرگونه تخلف موارد مورد بررسی فوری و قطعی قرار خواهد گرفت و مردم نیز می توانند با تماس با تلفن 124 بلافاصله واحدهای بازرسی سازمان را در جریان قرار دهند. 

کد مطلب 693688

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