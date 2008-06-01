برخورد گسترده اداره کل بازرگانی هرمزگان با محتکرین کالاهای اساسی

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محسن حیدری عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: تلاش می شود تا طی هفته های آتی بر کنترل واحد های صنفی اقدامات گسترده صورت گیرد تا برخی مخلان امنیت اقتصادی زندگی مردم را دچار مشکل نکنند.

وی گفت: 8 واحد صنفی متخلف در هرمزگان که موارد اتهامی آنها تخلف و احتکار بوده است در مجموع به چهار میلیارد و 200 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند که این واحدها شامل دو واحد بزرگ برنج فروشی عمده، پنج واحد ارائه غذای سرد و پیتزا فروشی و یک آرایشگاه بوده اند که با مطرح کردن پرونده آنها در دستگاه قضایی احکام مربوطه در خصوص آنها صادر شد.

حیدری به مشکل توزیع پودرهای ماشین لباسشویی و رختشویی در هرمزگان اشاره کرد و گفت: مقرر شده است واحدها پودر رختشویی دستی را با قیمت 500 و پودر ماشین لباسشویی را با قیمت 700 تومان عرضه کنند و در صورت وقوع هرگونه تخلف موارد مورد بررسی فوری و قطعی قرار خواهد گرفت و مردم نیز می توانند با تماس با تلفن 124 بلافاصله واحدهای بازرسی سازمان را در جریان قرار دهند.