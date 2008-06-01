معرفی دانشگاه جامع علمی و کاربردی بسیاری از مشکلات را برطرف می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر ناصر پریز عصر امروز در جمع خبرنگاران در محل دانشگاه علمی کاربردی خراسان رضوی افزود: دانشگاه جامع واحد خراسان با 32 مرکز فعالیت علمی خود را آغاز کرده و مدرک آن مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری است.

پریز تصریح کرد: این دانشگاه به دو شیوه پودمانی و قومی دانشجو جذب می کند که تفاوت این دو روش فقط در امور اجرایی است.

وی با بیان اینکه دوره های پودمانی یک مجموعه آموزش های مستقل گام به گام است، افزود: هدف در هر پودمان ایجاد یک مهارت در فرد است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی اظهار داشت: کار آفرینی و ایجاد اشتغال از دیگر اهداف دانشگاه جامع است و در این راستا تلاش می‌کنیم مراکز مورد نیاز را ایجاد نماییم.

وی با اشاره به اینکه رشته های دانشگاه جامع براساس نیاز جامعه تعریف می شوند گفت: این رشته ها به محض تغییر تکنولوژی برنامه های درسی هم عوض می شود در حالی که دانشگاه های سراسری چون پایه های علم را آموزش می دهند، برنامه درسی سی سال قبل را اجرا می کنند.

وی در پایان از احداث سه مرکز جدید خبر، خبرنگاران و قوه قضائیه در سال جاری در مشهد خبر داد.