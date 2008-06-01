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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۱۵

جامعه نیازمند فعالیت بیشتر روحانیون در جبهه های مختلف است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی اسلام آبادغرب گفت: هم اکنون جامعه ما نیاز به فعالیت بیشتر روحانیون درجبهه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، دینی و ....دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت الاسلام صحبت الله پیری ظهر یکشنبه در گردهمایی روحانیون اسلام آبادغرب اظهار داشت: روحایون همواره نقش اساسی در استحکام و پایداری دین اسلام داشته و انتقال دهنده باورهای درست و ارزشهای اسلامی بوده اند.

 

وی تصریح کرد: روحانیت به عنوان بازوان توانمند تبلیغ دین، یکی از عناصر مهم و موثر در امر ترویج فرهنگ ناب محمدی (ص) و گسترش مبانی اسلامی است.

 

در ادامه این گردهمایی هر کدام از روحانیون حاضر در مراسم با بیان دیدگاههای خود درارتباط با مشکلات فرهنگی اسلام آباد غرب به ارائه راهکاهای مفید و مناسب جهت فعالیت فرهنگی پرداخته و خواستار توجه بیشتر مسئولان شهرستان برای تقویت و حمایت و رفع مشکلات فرهنگی در سطح شهر و روستاهای منطقه شدند.

کد مطلب 693694

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