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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۴۶

بسته فرهنگی "امام دل‌ها" در فرهنگسرای روح الله اهدا می‌شود

بسته فرهنگی "امام دل‌ها" با موضوع امام راحل (ره) و با بکارگیری تمهیدات بدیع و مؤثر در فرهنگسرای روح‌ الله واقع در ضلع شمال شرقی صحن یادگار امام به زائران اهدا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد بسته "امام دل‌ها" متشکل از آلبوم عکس دوران جوانی تا رحلت حضرت امام (ره) است که 113 قطعه عکس توسط کارشناسان جمع‌آوری شده است. برخی از این عکس‌ها تا به حال به صورت عمومی چاپ و توزیع نشده است.

به علاوه یک قطعه لوح فشرده با طراحی و گرافیک پیشرفته افکار و اندیشه‌های امام را معرفی می‌کند. تمهیدات بکار رفته در این اثر موسیقی و فیلم با استفاده از سیستم پانوراماست که می‌توان با ابزارهای گرافیکی و رایانه‌ای خاص از جماران دیدن کرد. مدیران و مسئولان رسانه‌ای، هنرمندان حوزه عکس و عموم شهروندان می‌توانند از "امام دل‌ها" استفاده کنند.

در کنار این محصول 18 بسته فرهنگی دیگر تولید و طراحی شده که به مخاطبان کودک و نوجوان، خانواده‌ها و ... اهدا می‌شود. همچنین پازل مکعبی شش تصویر از امام، پازل حجمی از مرقد مطهر، توزیع نشریه روشنا و کتاب‌های "شهادت تا ولادت بانوی مهر" و "او یک امام بود" هم روزهای 13 تا 15 خرداد در فرهنگسرای روح الله توزیع می‌شود.

نشریه‌ ویژه نابینایان نیز از دیگر محصولات قابل ارائه در فرهنگسرای روح الله است. همچنین نمایشگاه تایپوگرافی از بیانات حضرت امام (ره)، کتاب معرفی فرهنگسراها، نشریه غدیر و ... از سایر محصولات و خدمات فرهنگی این فرهنگسراست.

کد مطلب 693696

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