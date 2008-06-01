وضعیت تیم های اعزامی به المپیک پکن بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه ساعت 10صبح روز دوشنبه 20 خرداد با حضور دکتررضا قراخانلو رئیس کمیته ملی المپیک، علی کفاشیان دبیرکل کمیته ملی المپیک ، کیومرث هاشمی رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی، سید نصرالله سجادی رئیس ستاد تدارکاتی بازیهای المپیک ، مهرزاد حمیدی رئیس آکادمی کمیته المپیک ، ابوالحسن مهدوی دبیرستاد تدارکانی بازیهای المپیک و خانم شهریان مدیرکل امور بانوان برگزارخواهد شد.

در این نشست آخرین وضعیت آماده سازی و برنامه های تدارکاتی تیم های اعزامی به بازیهای المپیک در فاصله دو ماه مانده به این مسابقات بررسی و تصمیمات لازم در جهت حضور شایسته تیم های ملی دراین رقابتها اتخاذ خواهد شد.

بیست و نهمین دوره بازیهای المپیک 2008 ازهشتم لغایت بیست وچهارم ماه اوت سال 2008 (17مرداد لغایت 2 شهریورسال جاری) درپکن پایتخت چین برگزارمی شود و کاروان کشورمان با 50 ورزشکاردراین رقابتها حضور خواهد یافت.