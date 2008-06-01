نبود نظارت باعث عرضه شدن گفتمانهای غیردینی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر عماد افروغ عصر امروز در مسجد دانشگاه فردوسی اظهار داشت: در شرایط موجود آمادگی نظارت مردم بر عملکردها وجود ندارد ولی این به معنی این نیست که بحث نظارت ناتمام بماند.

وی با بیان اینکه نظارت بسته شده گفتمان‌های غیر دینی را عرضه می‌کند، افزود: در زمان بعد جنگ اگر بسیاری از عملگرایی‌ها و ابزارگرایی را مقدس نمی شمردیم امروز شاهد بعضی گفتمان‌ها نبودیم.

افروغ افزود: اذن نظارت محتاج به کارشناسانی است که شجاع باشند و مردم را آگاه نمایند تا از حق نظارتی خود کمال استفاده را ببرند.

وی با بیان اینکه وظیفه نظارتی بر دوش تک تک ماست، افزود: باید از حق نظارتی خود استفاده کنیم.

افروغ با بیان اینکه در انتخابات مجلس هشتم شاهد دخالت مستقیم دولت بودیم، افزود: اختلافات آن‌ها کمتر از اختلافات جناح مقابل نبود و این‌ها معرف تمام اصولگرایان نیستند.