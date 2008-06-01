چاههای آب شهریار به دستگاه ژنراتور مجهز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، محمدعلی عرفان منش بعداز ظهر امروز در دومین کمیته برنامه ریزی فرمانداری اظهار داشت: در رابطه با مدیریت مصرف آب باید شرکت آب و فاضلاب با همکاری دیگر دستگاهها مردم را به کاهش مصرف در آب تشویق کنند.

وی افزود: در راستای اجرای طرح کاهش مصرف آب، شرکت آب و فاضلاب می تواند با توزیع بروشور و نصب بنر در سطح شهر هشدارهای لازم را در خصوص نبود و کمبود آب به مردم بدهد.

این مسئول خاطرنشان کرد: رعایت الگوی مصرف آب و برق باید از ادارات شروع شود تا دیگر شهروندان با الگو از ادارات مصرف خود را کاهش دهند.

عرفان منش بیان داشت: در شهریار باید با چاههای آب غیر مجاز و استفاده های بی مورد مانند پر کردن استخرهای خانگی و شخصی با آب شرب و مصرفی برخورد قاطع شود.

فرماندار شهریار یادآور شد: ادارات جهاد کشاورزی، امور آب، شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی شهر ملارد باید در تهییه طرح جامع آب شهری، روستایی و کشاورزی همکاری لازم را ارائه دهند.