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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۲۳

چاههای آب شهریار به دستگاه ژنراتور مجهز می شوند

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار شهریار گفت: با توجه به نزدیک شدن به دوره خشکسالی و قطعی مکرر برق در روزهای اخیر، به منظور تامین آب در روزهای قطعی برق، چاههای آب این شهرستان به دستگاه ژنراتور مجهز می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، محمدعلی عرفان منش بعداز ظهر امروز در دومین کمیته برنامه ریزی فرمانداری اظهار داشت: در رابطه با مدیریت مصرف آب باید شرکت آب و فاضلاب با همکاری دیگر دستگاهها مردم را به کاهش مصرف در آب تشویق کنند.

وی افزود: در راستای اجرای طرح کاهش مصرف آب، شرکت آب و فاضلاب می تواند با توزیع بروشور و نصب بنر در سطح شهر هشدارهای لازم را در خصوص نبود و کمبود آب به مردم بدهد.

این مسئول خاطرنشان کرد: رعایت الگوی مصرف آب و برق باید از ادارات شروع شود تا دیگر شهروندان با الگو از ادارات مصرف خود را کاهش دهند.

عرفان منش بیان داشت: در شهریار باید با چاههای آب غیر مجاز و استفاده های بی مورد مانند پر کردن استخرهای خانگی و شخصی با آب شرب و مصرفی برخورد قاطع شود.

فرماندار شهریار یادآور شد: ادارات جهاد کشاورزی، امور آب، شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی شهر ملارد باید در تهییه طرح جامع آب شهری، روستایی و کشاورزی همکاری لازم را ارائه دهند.

کد مطلب 693711

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