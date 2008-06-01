برداشت انگور از سطح باغات شهرستان زابل آغاز شد

مدیرجهاد کشاورزی زابل در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امسال پیش بینی می شود حدود دو هزار تن انگور از باغهای این شهرستان برداشت و به بازار مصرف عرضه شود .

رضا نجفی با اشاره به اینکه 80 درصد محصول انگور شهرستان زابل را انگور یاقوتی تشکیل می دهد، یادآورشد: قبل از خشکسالی های بی سابقه چند سال گذشته سطح زیر کشت انگور در این شهرستان بیش از دو هزار و 200 هکتار بود که بر اثر خشکسالی دو هزار هکتار آن از بین رفت.

وی تصریح کرد: با مشارکت باغداران و ایجاد سی و پنج قلمستان در سطح هشت هزار هکتار تاکنون 900 هکتار از باغ های این شهرستان احیاء شده است.