جاسم الخرافی بار دیگر رئیس پارلمان کویت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جاسم الخرافی امروز با کسب 52 رای از مجموع 65 رای اعضای پارلمان و وزیران به ریاست پارلمان برگزیده شد. وی برای چهارمین بار است که ریاست پارلمان کویت را برعهده می گیرد.

شیخ صباح الاحمد الصباح امیر کویت در سخنرانی خود در اولین جلسه پارلمان با هشدار شدید به نمایندگان، بر ضرورت همکاری آنها با دولت تاکید کرد.

امیر کویت بر عزم خود برای مداخله درصورت لزوم به منظور ضمانت منافع کشور تاکید کرد و با قدرت از انتخاب کردن نخست وزیر و ساختار آن دفاع و بر اختیارات انحصاری خود درباره این دو موضوع تاکید کرد.

وی درباره ساختار دولت جدید و تعیین دوباره شیخ ناصر محمد الاحمد الصباح به نخست وزیری گفت: همگان باید بدانند که تعیین نخست وزیر و وزیران مطابق مفاد قانون اساسی حق اساسی امیر کشور است و تعدی یا مداخله در آن جایز نیست.

برپایه این گزارش، به محض خروج امیر کویت از پارلمان و درحالی که اعضای دولت جدید سوگند یاد می کردند، 9 نماینده اسلامگرا و قبلیه ای پارلمان در اعتراض به ساختار دولت جدید جلسه را ترک کردند زیرا دو وزیر زن حاضر در دولت حجاب ندارند.

دولت جدید کویت به محض تشکیل آن در چهارشنبه گذشته با انتقادات شدیدی روبرو شد به نحوی که تعدادی از نمایندگان ساختار آن را براساس برنامه سیاسی ندانسته بلکه مطابق با سهمیه بندی سیاسی و اجتماعی دانستند.

درهمین حال، نخست وزیر جدید کویت خواستار همکاری نمایندگان با دولت برای خارج کردن کشور از چرخه بحران های سیاسی شد و برپایبندی خود به اصل استقلال قوا و درعین حال همکاری آنها برای اجرای قانون اساسی تاکید کرد.