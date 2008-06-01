فعالیت آموزشی دانشگاه آزاد قره ضیاء الدین مهرماه آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی عصر روز یکشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات راه اندازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قره ضیاءالدین با اشاره به مشکلات پیش روی این دانشگاه تهیه نشدن زمین مورد نیاز برای احداث ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی قره ضیاء الدین را از موانع راه اندازی به موقع این دانشگاه عنوان کرد.

علی حسن زاده ادامه داد: با همکاری مسئولان این شهرستان مسائل و مشکلات این دانشگاه برطرف شده و از مهرماه فعالیت آن آغاز می شود.

وی با بیان اینکه در ترم گذشته در رشته رایانه این دانشگاه دانشجو پذیرفته شده است، یادآورشد: در آزمون آینده هم دانشجو پذیریش شده و هر دو گروه دانشجویان درسهای خود را از مهر ماه شروع خواهند کرد.