موفقیت امام مرهون ارتباط عمیق ایشان با خدا در جوانی و نوجوانی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مسوولان سازمان ملی جوانان و هلال احمر برگزار شد، یادگار امام خمینی در سخنانی گفت: امام همیشه به جوانان توصیه می کردند که هر کاری را باید در جوانی انجام داد، انسان در پیری حتی حوصله عبادت هم ندارد.

وی با اشاره به جمله بالا به مقوله حسرت بر جوانی در آثار شعرا و حکما اظهار داشت: دانستن قدر جوانی یکی از اموری است که همه کسانی که از این دوره عبور کرده و این مرحله را گذراندند، بر آن سفارش می کنند.

وی نشاط را جوهره جوانی دانست و افزود: به همین دلیل است که آدمی همواره در دوره های بعد حسرت آن نشاط و شادابی را می خورد.

سید حسن خمینی با بیان اینکه زمان منتظر کسی نمی ماند، خاطرنشان کرد: قدر جوانی را دانستن یعنی اینکه انسان در جوانی رابطه خود را با خدا محکم کند. احساس کند در این دوران رفیقی دارد که روزبه روز رابطه اش با این رفیق که معبودش هست محکمتر می شود.

فرزند یادگار امام اظهار داشت: انسان در سنین پایینتر راحتتر و بی واسطه با خدا حرف می زند و می تواند مستقیما خدا را مورد خطاب قرار دهد. حال آنکه سن که بالا می رود حجاب ایجاد می شود حجابی که ناشی از علم ، جهل و یا گناه است.

سیدحسن خمینی در پایان گفت: همه آن چیزی که از امام دیدیم معلول یک نکته بود و آن اینکه در دوره جوانی و نوجوانی ارتباط عمیق و علقه خود را با خدا حفظ کرده است.

پیش از سخنان یادگار امام راحل، وزیر آموزش و پرورش در سخنانی حسینیه جماران را میعادگاه عاشقان ولایت خواند و بر حفظ دستاوردهای فرهنگی و تربیتی نظام مقدس جمهوری اسلامی و پیروی از رهنمودهای رهبر کبیر انقلاب اسلامی تاکید کرد.