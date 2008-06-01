جلالی، میثاقیان و مایلی کهن در فهرست مربیان ابومسلم / با رودریگوئز تسویه حساب شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه غلامحسین پیروانی قراردادش را پس از توافقی دو طرفه با مسئولان باشگاه ابومسلم فسخ و به مقاومت سپاسی شیرازبازگشت، مسئولان این باشگاه مشهدی با گزینه های دیگر برای هدایت این تیم وارد مذاکره شدند.

برپایه این گزارش، مجید جلالی، محمد مایلی کهن و اکبر میثاقیان سه مربی ایرانی هستند که در فهرست مربیان تیم ابومسلم قرار دارد، همچنین یک مربی خارجی هم که نامش هنوز فاش نشده، در میان گزینه های سرمربیگری این تیم وجود دارد.

همچنین اخباری خسرو معنمی سرپرست تیم فوتبال ابومسلم خراسان در گفتگو با مهر خبر قرار داشتن نام خداداد عزیزی و محمدحسین ضیایی در فهرست مربیان فصل آینده این تیم را تکذیب کرد.

از سوی دیگر تمرینات تیم فوتبال ابومسلم برای حضور در هشتمین دوره لیگ برتر از روز بیست و یکم خردادماه و با حضور سرمربی جدید آغاز می شود.

ضمن اینکه باشگاه ابومسلم با رودریگوئز مهاجم برزیلی خود تسویه حساب کرد تا این بازیکن به کشورش بازگردد اما ایوان پتروویچ و فرانک آتسو که برای استراحت به کشورهای خود رفته اند، 10 روز دیگر به مشهد باز می گردند. اولروم دیگر بازیکن خارجی ابومسلم هم تا یک سال دیگر با این تیم قرارداد دارد و فصل آینده هم در این تیم می ماند.