باغ زیتون سازمان بازیافت و مواد شهرداری شیراز بین المللی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رضمان امینی بعد از ظهر امروز در حاشیه مراسم بازدید جمعی از کارشناسان شورای بین المللی زیتون از باغ زیتون سازمان تنظیف و بازیافت مواد شهرداری شیراز که در مجاورت سایت مکانیزه دفن زباله در منطقه برمشور احداث شده، تاکید کرد: مساحت این پروژه دو هزار و 200 هکتار بوده که بیش از یک هزار و 200 هکتار آن زیتون کاری شده است.

وی با اعلام این مطلب که طرح توسعه این باغ تا پنج هزار هکتار پیش بینی شده است، گفت: اجرای کامل پروژه از چند جهت حائز اهمیت است که از جمله آنها می توان به تاثیرات زیست محیطی به ویژه در بحث تلطیف هوا، تولید اکسیژن و جلوگیری از ایجاد سیلاب اشاره کرد.

مدیرعامل سازمان تنظیف و بازیافت مواد شهرداری شیراز در ادامه به تاثیرات اقتصادی این باغ نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه سال گذشته 10 تن زیتون مورد نیاز کارخانه روغن کشی زیتون شهر شیراز از محل این باغ تامین شده، احداث و گسترش چنین باغی تولید انبوه میوه در پیشرفت اقتصاد استان نقش چشمگیری خواهد داشت.

امینی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به موقعیت مکانی این محل که در 18 کیلومتری شیراز و نزدیکی دریاچه نمک قرار دارد وجهه گردشگری شیراز را نیز دگرگون خواهد کرد.

وی گفت: در حال حاضر این باغ از چهار حلقه چاه آبیاری می شود که با مجوز وزارت نیرو هر ثانیه 200 لیتر از پس آبهای تصفیه خانه شیراز نیز به این محل منتقل می شود.

امینی با ذکر این مطلب که پروژه مذکور از سال 79 تا کنون در حال اجرا بوده هزینه تمام شده احداث هر هکتار از این باغ را سه میلیون تومان ذکر کرد و در خصوص اتمام پروژه اظهار داشت: به رغم رفع کامل مشکل آب در این منطقه با توجه به موقعیت پروژه که در سطوح شیب دار و تپه ماهوری است زمان زیادی برای اتمام این عملیات مورد نیاز است.

این بازدید با حضور کارشناسان کشورهای مختلف از جمله فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، اردن، تونس، مراکش، لیبی و سوریه و جمعی از مدیران شهرداری و مسوولان جهاد کشاورزی استان فارس صورت گرفت.