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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۵۶

مرحله نیمه نهایی جام حذفی/

تساوی تیم های پگاه گیلان و برق شیراز در پایان نیمه اول

تساوی تیم های پگاه گیلان و برق شیراز در پایان نیمه اول

نیمه نخست دیدار تیم های فوتبال پگاه گیلان و برق شیراز در چارچوب مرحله نیمه نهایی رقابت های جام حذفی باشگاه های کشور با نتیجه مساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار از مرحله نیمه نهایی رقابت های فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور از ساعت 17 امروز آغاز شد که در پایان نیمه نخست این مسابقه دو تیم پگاه گیلان و برق شیراز به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

بر پایه این گزارش، در این دیدار که در ورزشگاه سردار جنگل رشت و با قضاوت خداداد افشیاریان در حال پیگیری است، محمد جعفری(7) گل برتری تیم برق شیراز را به ثمر رساند و امین متوسل زاده (19) گل تساوی پگاه را وارد دروازه برق شیراز کرد.

در این دیدار که بیش از 20 هزار نفر تماشاگر آن را از نزدیک تماشا می کنند، ویلیام از تیم پگاه و کریمیان از تیم برق شیراز در نیمه نخست از داور مسابقه کارت زرد دریافت کردند.

کد مطلب 693743

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