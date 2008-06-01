حاشیه سازان می خواهند مرا در دام بیندازند / تکذیب جدایی قلعه نویی

علی فتح الله زاده درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: آنها که اخباری کذب پیرامون احتمال تغییرات در مدیریت باشگاه استقلال مطرح می کنند، دوست دارند با انتشار شایعات جو را مسموم کنند. آنها می خواند با حیله ما را به دام حواشی وارد کنند اما باید بدانند من و دیگر مدیران استقلال به دام آنها وارد نمی شویم.

از حقانیت استقلال دفاع می کنم

وی با اشاره به مصاحبه اخیر مسعود زریبافان، نماینده تام الاختیار محمد علی آبادی در هیئت مدیره باشگاه استقلال که تمامی شایعات پیرامون عزل یا استعفا علی فتح الله زاده را رد کرده بود، گفت: من استقلالی هستم و تا روزی که در این باشگاه مسئولیتی دارم، خواه تا همین فردا باشد یا 10 سال دیگر از حقانیت استقلال دفاع می کنم.

مربی فصل آینده استقلال قلعه نویی است

مدیرعامل باشگاه استقلال با تاکید بر اینکه سرمربی تیم فوتبال استقلال در فصل آینده امیر قلعه نویی خواهد بود، افزود: اینکه عنوان می شود، امیر قلعه نویی تنها در سه بازی جام حذفی سرمربی استقلال خواهد بود، کذب محض است. قلعه نویی نه تنها در این سه بازی بلکه در فصل آینده هم سرمربی تیم ماست و با نظر او اقدام به جذب بازیکن خواهیم کرد.

اجازه بدهند فردا قرارداد نفرات جدید را ثبت می کنیم

وی در از اهتمام مسئولان باشگاه استقلال برای جذب بازیکنان مورد نظر امیر قلعه نویی در فصل آینده خبر داد و گفت: بر اساس نظر قلعه نویی اقدام به جذب بازیکن برای فصل آینده خواهیم کرد. در این ارتباط مذاکراتی با چند بازیکن داشته ایم و با چهار نفر از آنها در آستانه عقد قرارداد هستیم. اگر قوانین سازمان لیگ به ما اجازه می داد همین فردا قرارداد آنها را در هیئت فوتبال به ثبت می رساندیم.

80 تا 90 درصد تیم حفظ می شوند

فتح الله زاده در ادامه افزود: طی صحبت هایی که با امیر قلعه نویی داشته ام، وی از بازیکنان فعلی تیم راضی است و 80 تا 90 درصد نفرات فعلی را حفظ خواهیم کرد. در این بین کاستی های تیم را با جذب سه تا چهار بازیکن جدید برطرف خواهیم کرد.

کار به استخدام بازیکنان خارجی نمی رسد

وی در ادامه از مشکلاتی که سال گذشته در فصل نقل و انتقالات گریبانگیر تیم فوتبال استقلال بود، یاد کرد و گفت: پیش از آغاز فصلی که گذشت قرارداد 15 بازیکن تیم فوتبال استقلال به اتمام رسیده بود. در این بین ناچار بودیم، خلاء آنها را با جذب حداکثر پنج بازیکن لیگ برتری جبران کنیم. امسال شکر خدا این مشکل را نداریم. علاوه بر جذب بازیکنان مورد نظرمان از لیگ برتر می توانیم روی جذب بازیکنان خارجی هم حساب کنیم. البته به گمان من کار به امضا قرارداد با نفرات خارجی نمی کشد و کاستی های خود را با جذب نفرات لیگ برتری رفع نمی کنیم.

طالب لو و صادقی استقلالی می مانند

مدیرعامل باشگاه استقلال در ادامه از اولویت مسئولان این باشگاه برای تمدید قرارداد بازیکنان باسابقه استقلال یاد کرد و گفت: بازیکنان با کیفیت در تیم استقلال می مانند. در این بین بازیکنانی چون صادقی و طالب لو که از استقلال به جایگاه اول فوتبال رسیده اند را قطعا در تیم خود نگاه می داریم چرا که استقلال خانه آنهاست.

در قالب برنامه 3 ساله پیش می رویم

وی درادامه با اشاره به برنامه سه ساله اش در باشگاه استقلال گفت: هدف ما این است که پس از سه سال در دیدار نهایی لیگ قهرمانان آسیا حضور یابیم. با پیوستن قلعه نویی به استقلال در جهت اجرای همین برنامه پیش می رویم و تیم را تقویت می کنیم تا در فصل آینده علاوه بر حضوری پرقدرت درلیگ برتر، درصورت صعود به لیگ قهرمانان آسیا نماینده ای شایسته برای فوتبال ایران باشد.

قلعه نویی همدلی را در تیم زنده کرد

مدیرعامل باشگاه استقلال نقش امیر قلعه نویی در پیروزی اخیر این تیم مقابل فولاد خوزستان را پررنگ خواند و گفت: تیم ما در گرمای 45 درجه اهواز یکی از تیم های خوب لیگ دسته اول را شکست داد. این امر با تلاش، همت و خودباوری بازیکنان میسر شد. به نظر من در این پیروزی نباید از نقش امیر قلعه نویی به سادگی گذشت او روحیه بازیکنان را بازسازی کرد و حس همدلی را در آنها زنده ساخت.

نمی توان منکر توانایی های فنی قلعه نویی شد

مدیرعامل باشگاه استقلال ادامه داد: البته به لحاظ فنی هم نمی توان منکر توانایی های امیر قلعه نویی شد. زمانی که تیم گل تساوی را دریافت کرد، بازیکنان به نوعی غافلگیر شدند و شوک منفی به آنها وارد شد. در آن شرایط قلعه نویی با تعویض های به موقع خود تیم را از رکود خارج کرد و از شرایط بحرانی نجات داد.