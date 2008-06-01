حمله خمپاره ای به هواپیمای حامل رئیس جمهور سومالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامهای رسمی و شاهدان عینی اعلام کردند یک خمپاره به نزدیکی هواپیمای "عبد الله یوسف احمد"، رئیس جمهور سومالی که آماده بلند شدن از فرودگاه موگادیشو بود، اصابت کرد.

یک نیروی حافظ صلح اتحادیه آفریقا اظهار داشت: سه خمپاره فرودگاه را لرزاند و یکی هم بعد از اینکه رئیس جمهور سوار هواپیما شد و آماده پرواز بود به نزدیک هواپیما اصابت کرد.

وی درادامه اظهار داشت: هواپیمای رئیس جمهور در حال بلند شدن از زمین بود که ناگهان خمپاره ها به محوطه اصابت کردند، اما خوشبختانه دراین حادثه به کسی آسیبی نرسید.

مقامهای رسمی دولت سومالی اعلام کردند یوسف احمد موگادیشو را به مقصد جیبوتی که محل برگزاری مذاکرات به سرپرستی سازمان ملل با هدف از سرگیری گفتگوها بین دولت و مخالفان ترک می کرد که ناگهان خمپاره ها شلیک شدند.

در این گزارش به عوامل این حمله اشاره ای نشده است.