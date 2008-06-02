مساجد اقلیت مسلمان جهان؛ اخبار اقلیت مسلمان جهان

تخریب مسجدی در ایتالیا؛ تأکیدی بر گسترش اسلام‌هراسی

حزب جناح راستی و ضد مهاجران ایتالیا مأموریت خود را در دولت جدید با تخریب مسجدی در شمال شهر ورونا آغاز کرده که نشانه ای بارز از افزایش مسلمانان و به موازات آن، گسترش اسلام هراسی در بسیاری از کشورهای اروپایی است.

علی ابو شوایما رئیس مرکز اسلامی میلان گفت: تخریب این مسجد نگرانی مسلمانان را از نظاره اینکه "گروه شمالی ایتالیا" به عنوان حزب حاکم فعالیت می کند تشدید کرده است. این گروه در انتخابات عمومی ماه گذشته هشت درصد آرا را به خود اختصاص داد و امنیت ائتلاف جناح راستی برلوسکونی را برای داشتن بیشترین آرا در پارلمان تأیید کرد.

ابو شوایما به عنوان یک رهبر مسلمان گفت: مسلمانان ایتالیا در دوران حکمرانی این حزب راست گرا با دوران سختی رو به رو خواهند بود. ما اعتقاد داریم زندگی مسلمانان ایتالیایی پیچیده تر از گذشته خواهد شد. مسلمانان شهر ورونا همواره با مشاهده ساختمان این مسجد آرامش معنوی کسب می کردند.

حدود 20 هزار مسلمان در شهر ورونا زندگی می کنند .ایتالیا دارای 2/1 میلیون مسلمان است که 20 هزار نفر آن را تازه مسلمانان تشکیل داده اند.



رئیس مرکز اسلامی میلان نیز گفت: می خواهیم به جهان اسلام بگوئیم که ساخت مسجد در ایتالیا اقدامی غیر ممکن است. به جز مسجد رم و مسجد مرکز اسلامی میلان مسجد واقعی دیگری در ایتالیا وجود ندارد.

مساجد و کلیساهای کیپ‌تاون مهاجران را پناه می‌دهند

مساجد و کلیساهای سراسر کیپ‌تاوان درهای خود را طی آخر هفته به روی مهاجران افریقایی که به دنبال خشونت شهروندان از محل اسکان غیررسمی خود رانده شده و درجستجوی پناهگاه بودند گشودند.

کمیته مساجد سراسر کیپ تاوان با دفاتر مرکزی پلیس دیدار کردند تا به پناهندگانی که شب را در پیاده‌روی خیابانها گذراندند پناه دهند. شورای حقوقی مسلمانان، به عنوان یکی از سازمانهای بااعتبار اسلامی در افریقای جنوبی که دفتر مرکزی آن در کیپ تاوان قرار داد از تمام مساجد خواست تا پناهندگان افریقایی را پذیرا شوند. این درحالی است که مهاجران اظهار می‌دارند دولت افریقای جنوبی نتوانسته از ما که در کشور خود امنیت نداشتیم محافظت کند، عدم امنیت علت اصلی مهاجرت ما بود اما اکنون در این کشور نیز امنیت نداریم.



مجموعه نشستهای بین‌دینی مسلمانان ایتالیا

فدراسیون سازمانهای اسلامی ایتالیا از روز شنبه 11 خرداد تا سه‌شنبه 14 خرداد ماه مجموعه نشستهایی را با هدف کمک به ترویج گفتگوی بین دینی در چند شهر ایتالیا برگزار می‌کند .

یک هیئت از مسلمانان و مسیحیان اردن قرار است در نخستین نشست این گفتگوهای بین دینی که روز شنبه 11 خرداد ماه در شهر ساحلی آنکونا برگزار شد شرکت کردند. سایر نشستها در شهرهای میلان، فلورانس و ونیز برگزار خواهد شد. این مجموعه نشستها با عنوان "همزیستی: توصیف تطبیقی" برگزار می شوند.

فدراسیون سازمانهای اسلامی ایتالیا طی بیانیه ای گفت: انسانیت وارد مرحله بحث برانگیز و تاریک می شود که به نظر می رسد از خداوند دور و دورتر و به مادیگرایی و فرصت طلبی نزدیک و نزدیک تر می شوند. مؤمنان مسلمان و برادران توحیدگرای آنها به یک خدای واحد اعتقاد دارند. ما با برادران مسیحی خود دو اعتقاد مشترک داریم یکی حضرت عیسی و دیگری پاکی و پرهیزکاری حضرت مریم.

این مجموعه نشستها بخشی از برنامه هایی است که برای سال 2008 به علت نامگذاری سال اروپایی گفتگوی بین فرهنگها برگزار می شوند.



دادگاه قانون اساسی مسئله حجاب در دانشگاههای ترکیه را بررسی می‌کند

دادگاه قانون اساسی برای روز 5 ژوئن (16 خرداد) موضوع جنجال برانگیز حجاب را برای بحث و بررسی در دستور کار خود قرار داده‌است.

پارلمان ترکیه لایجه ای را تصویب کرده تا قانون ممنوعیت حجاب در دانشگاه ها را که در ماه فوریه تصویب شد، مورد تجدید نظر قرار دهد. لغو قانون منع حجاب در دانشگاه‌های ترکیه موجبات نگرانی سکولارها را از آینده این کشور فراهم کرده و به جنجالهای بسیاری دامن زده است. حزب مخالف ترکیه این لایحه را به چالش کشیده و خواستار فسخ آن شده است. این مسئله قرار است به دقت مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن اعلام شود.

مسئله حجاب در دانشگاههای ترکیه منبع تنش و بحث میان مردم درباره آزادی دینی و نفوذ دین به نظام آموزشی ترکبه بوده است، درحالی که بیشترین جمعیت 70 میلیونی این کشور را مسلمانان تشکیل می دهند بسیاری از آنها درباره نقش اسلام در زندگی روزمره اتفاق نظر ندارند.

حجاب اصول ضروری پوشش در اسلام است که پس از کودتای نظامی 1980 در ترکیه در ساختمانهای دولتی، مدارس، دانشگاه ها و ساختمانهای عمومی ممنوع شد و فوریه سال گذشته از سوی دو حزب عدالت و توسعه و حزب ملی گرای ترکیه به پارلمان ارائه شد و پس از چند دور رأی گیری به اتفاق آراء تصویب شد، اما سکولارها و احزاب مخالف از تصویب این قانون ابراز نارضایتی کرده و اعلام کردند آن را به دادگاه خواهند برد.