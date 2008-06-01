هیچ دستگاه دولتی در استان گیلان نباید فاقد نمازخانه باشد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، قهرمانی استاندار گیلان عصر یکشنبه در جلسه ستاداقامه نماز استان در رشت، افزود: اقامه نماز جماعت در دستگاههای دولتی یکی از جلوههای معنوی در جامعه است.
وی همچنین گفت: برنامه ریزیهای ستاد اقامه نماز برای ایجاد فضای معنوی در ادارات دولتی و جامعه باید به سمت کیفیسازی اقامه نماز جهتگیری کند.
قهرمانی بیان داشت: در بحث اقامه نماز باید گامهای اساسیتری برداشته شود تا فاصله موجود با وضعیت مطلوب و مورد نظر کاهش یابد.
این مقام ارشد اجرایی استان با اعلام اینکه نماز، تنها راه اصلاح کژیها و ناراستیهای زندگی هر فرد مسلمان است، افزود: دستگاههای فرهنگی باید سرمایهگذاری ویژه و خاصی را در راستای اشاعه فرهنگ نماز در جامعه انجام دهند.
رئیس ستاد اقامه نماز استان گیلان نیز در این نشست بر آموزش و احیای فرهنگ اقامه نماز جماعت در ادارات استان تاکید کرد.
حجت الاسلام سید ابوطالب حجازی برگزاری نماز به ویژه نماز جماعت در اکثر ادارات استان خوب ارزیابی کرد و گفت: بحث نظارت بر اماکن برگزاری نماز و نمازخانه ها و متولیان استان در سال جاری با نظارت بیشتری دنبال می شود و کمبودها و کم توجهی های احتمالی در گزارش ها مدنظر قرار می گیرد.
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