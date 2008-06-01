‌فاز اول زیرساختهای گردشگری سرآسیاب شهرستان قیر فارس به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد رضا بذرگر عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به اینکه سرآسیاب قیر به عنوان یکی از جاذبه های طبیعی مهم در سطح استان مورد توجه و استقبال گردشگران بسیاری است لذا ایجاد برخی زیرساختهای گردشگری همچون احداث سرویس بهداشتی، نمازخانه و امکانات رفاهی دیگر در این منطقه ضروری به نظر می رسید .

وی اظهار داشت: با توجه به یکی از مصوبات سفر رئیس جمهوری به استان مبنی بر احداث سرویس بهداشتی در جاذبه های طبیعی و گردشگری استان، فاز اول پروژه ایجاد زیرساخت گردشگری در سرآسیاب قیر با ایجاد سرویسهای بهداشتی مناسب، نمازخانه، محوطه سازی، سکوسازی، ایجاد آب نما، ایجاد فضای سبز، نصب سطل های زباله به منظور حفظ بهداشت محیط زیست و جلوگیری از آلودگیهای زیست محیطی یا تخریب مناطق طبیعی و تفرجگاهها در دستور کار سازمان قرار گرفت که با این اقدامات فاز اول پروژه به بهره برداری رسید .

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس با اشاره به اهمیت حفظ و نگهداری زیرساختهای ایجاد شده با همکاری شورای محل و نهادهای اداری منطقه و گردشگرانی که به منظور تفرج به این منطقه روی می آورند ابراز امیدواری کرد که با تامین اعتبارات مناسب بهره برداری از فازهای بعدی پروژه نیز در آینده ای نزدیک تحقق یابد .

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سرآسیاب یکی از جاذبه های مهم طبیعی و گردشگری شهرستان قیر و کارزوین است.

آب و هوای گرم قیر و کارزین باعث به وجود آمدن طبیعت زیبایی شده که روئیدن گلهای وحشی، گندم زارهای متعدد، نخلهای همیشه سبز در زمستان و عبور رودخانه قره آغاج بر جاذبه های آن افزوده است.

شهرستان قیرکارزین در 185کیلومتری شیراز واقع شده و همچنین دارای آثار تاریخی قابل توجهی بوده که نشانگر سابقه طولانی تمدنی و تاریخی این منطقه است.