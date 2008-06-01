دیدگاه دولت عراق و آمریکا در مورد توافقنامه امنیتی تفاوت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، علی الدباغ با انتشار بیانیه ای در شهر بغداد تاکید کرد: تاکید زیادی از طرف دولت برای پاسداری از حاکمیت کامل زمینی، هوایی و دریایی عراق و همه امور داخلی و روابط خارجی این کشور وجود دارد.

وی تاکید کرد: دولت عراق هرماده ای را که به حاکمیت عراق لطمه یا آن را نقض کند و منافع عراق را تضمین نکند، هرگز نمی پذیرد.

دباغ گفت: مذاکرات عراق و آمریکا در مراحل اولیه است و دیدگاه طرف عراقی با طرف آمریکایی تفاوت دارد و سخن گفتن درباره زمان توافقنامه زود است و همه مراحل مذاکره به شورای سیاسی امنیت ملی عراق ارایه می شود.

شورای سیاسی امنیت ملی عراق در جلسه اخیر خود بر توافقنامه ای که "رضایت مردم عراق را جلب کند و به منافع آنها زیان نرساند" تاکید کرده بود.

مراجع دینی، مردم و بیشتر گروههای سیاسی و نمایندگان ملت عراق با این توافقنامه مخالف هستند؛ توافقنامه ای که هم اکنون، گفتگوهای محرمانه درباره آن، درجریان است و قرار است در تابستان امسال به آینده برسد؛ این توافقنامه به آمریکایی ها، حقوق کنسولی (معروف به کاپیتولاسیون) می دهد و زمینه احداث 14 پایگاه نظامی دائمی را برای آنها فراهم می کند.

شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا در خبری تاکید کرد: واشنگتن برای هر نماینده عراقی که توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن را امضا کند؛ سه میلیون دلار رشوه در نظر گرفته است.

روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز در گزارشی با اشاره به مخالفت گسترده عراقی ها با توافقنامه امنیتی بغداد - واشنگتن نوشت : دولت بوش در ضرب الاجل خود در ماه جولای نخواهد توانست درباره توافقنامه امنیتی به نتیجه برسد، زیرا مخالفتهای جدی با این توافق در بین عراقی ها وجود دارد.