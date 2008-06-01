سرنوشت جهان اسلام یک فرایند واحد است/ راهبرد امام برای محو اسرائیل آگاه ساختن مردم بود

به گزارش خبرگزاری مهر،علیرضا آقاحسینی استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی در دومین همایش بین المللی امام خمینی (ره) و سیاست خارجی که با عنوان نگاهی به مسئله فلسطین و آزادی قدس شریف امروز در مرکز مطالعات وزارت امور خارجه برپا است گفت: گفتمان امام نگرش سطحی از اسلام را مورد انتقاد قرار می‌داد و جا انداختن نگاه محافظه کارانه از اسلام در تعارض با گفتمان امام بود که رژیم پهلوی در قالب اندیشه ‌‌آریاگرایی آن را دنبال می‌کرد.



وی ادامه داد : آنجا که نظام سلطه به دنبال مسخ اندیشه اسلامی بود احیاگری امام نسبت مشخصی با نیازهای و مقتضیات زمانه برقرار کرد.



این استاددانشگاه با بیان اینکه امام نیازهای زمانه را درک کرد و با شجاعت عقلی احیاگری را در چارچوب کتاب و سنت دنبال کرد ادامه دا : در دیدگاه امام آنچنان سیاست ودیانت به همه آمیخته شده است که دراین اندیشه ثنویت معنا ندارد، بنابراین در گفتمان معرفت دینی امام، کمال دین به سیاست و ولایت بود.



وی افزود: در چنین گفتمانی دین بدون سیاست، جان بدون روح است .



آقاحسینی خاطرنشان کرد : مردم به گفتمان امام پاسخ مثبت دادند. گفتمان امام رای مردم را به خود جلب کرد چرا که میان این گفتمان و خواست مردم ارتباط نزدیکی بود.

آقاحسینی با بیان اینکه گفتمان نه شرقی و نه غربی امام با باور مردم ایران هماهنگ بود گفت : این آموزه باعث شد همه گروه‌های سیاسی آن زمان تحت تاثیر گفتمان امام قرار گرفتند و این استراتژی میزان تاثیرپذیری وسیع بالای مردم را داشت و گفتمان‌های معارض در این میدان پیروز نشدند.

سرنوشت جهان اسلام یک پروسه واحد است

یک اندیشمند بحرینی نیز در این همایش با اشاره به حساسیت منطقه خلیج فارس گفت: دریاها از سوی دزدان دریایی آمریکایی و جهان استکبار اشغال شده است.



میثم سلیمان اشغال دریاها توسط بیگانگان را موضوعی چندش آور خواند و با بیان این که آمریکا بیش از198 پایگاه نظامی در سراسر دنیا دارد ، اظهار داشت : جهان به اشغال آمریکا درآمده است.



این اندیشمند بحرینی با طرح این پرسش که چرا باید کشورهای منطقه بین سرنوشت خود تفاوت قایل شوند، گفت: سرنوشت جهان اسلام یک پروسه واحد است و به هم گره خورده است .



وی با بیان اینکه امروز شرکتهای آمریکایی و غربی در عراق منابع این کشور را غارت می کنند ، راه برون رفت از وضعیت کنونی را پیمودن راه امام خمینی عنوان و تصریح کرد: نقطه تمرکز ما باید قدس باشد ، نقطه ای که عامل حرکت و جهش به سوی اهداف و آرلمانهای متعالی است .



راهبرد امام در محو اسرائیل بر آگاه سازی مردم مبتنی بود



همچنین یک اندیشمند پاکستانی شرکت کننده در این همایش گفت: راهبرد و استراتژی امام (ره) برای محو اسرائیل مبتنی بر روشنگری و آگاه کردن مردم بود که تاثیر زیادی بر ملت‌های اسلامی داشت.



عرفان صدیقی ادامه داد : هدف امام خمینی این بود که مظلومین را ازدست ظالمان رها کنند. ما باید کار بزرگی مانند محو اسرائیل را انجام بدهیم. امام می‌فرمود محو اسرائیل به راحتی امکان پذیر نیست.



وی خاطرنشان کرد : مضمحل شدن هر دوابرقدرت شرق وغرب جلو چشم ما وجود دارد اگر بلوک شرق از بین رفت بلوک غرب هم ازمیان می‌رود و نابودی اسرائیل هم دور ازچشم نیست و مسلمانان آمریکا وهند به این اعتقاد دارند که اسرائیل از بین می‌رود .

این اندیشمند پاکستانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ملاقاتش با حضرت امام (ره) گفت: من از امام در خصوص راهبرد ایشان برای محو اسرائیل پرسیدم و امام گفت محو اسرائیل به سادگی ممکن نیست و قدرت‌های شرق و غرب نخواهند گذاشت این کار به سادگی ممکن شود بلکه ما باید ملت‌ها را آگاه کنیم.



استاد دانشگاه‌ تصریح کرد: موج خیزش اسلامی از 30 سال گذشته تاکنون در اطراف اندیشه‌های امام و با هدف ترویج ایده محو اسرائیل شروع شده است و در همه کشورهای اسلامی دیده می‌شود.



این نویسنده پاکستانی با اشاره به پیروزی حماس در فلسطین گفت: اگر ما شاهد رویکرد مردم فلسطین به حماس هستیم تاثیر اندیشه‌های امام را که می‌فرمود مبارزه را مبتنی بر اسلام دنبال کنید در آنجا می‌بینیم. فلسطینی‌ها با الهام از اسلام و امام (ره) به مبارزه علیه دشمن صهیونیستی ادامه می‌دهند.