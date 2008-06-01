به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت سینمایی حوزه هنری اعلام کرد نشست نمایش و نقد "پابرهنه در بهشت" ساعت 17 چهارشنبه 22 خرداد با مشارکت حوزه هنری و اداره کل ارشاد استان فارس و حضور عزیزالله حاجی‌مشهدی در مجموعه حافظ شیراز برگزار می‌شود.

"پابرهنه در بهشت" برنده شش سیمرغ بلورین بهترین فیلم اول، دینی و معناگرا، بهترین فیلمبردار، صدابردار و بازیگر نقش دوم مرد در بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر شده و داستان روحانی جوانی است که قرنطینه بیماران لاعلاج را برای ادامه خدمت خود انتخاب می‌کند.

امین تارخ، هومن سیدی، نگار جواهریان، افشین هاشمی، اسماعیل خلج، فهمیه راستکار، سیروس همتی و مرضیه وفامهر بازیگران، حمید خضوعی ابیانه مدیر فیلمبرداری و حسن زاهدی صدابردار "پابرهنه در بهشت" هستند و فیلم محصول سازمان توسعه سینمایی سوره و بنیاد سینمایی فارابی است.