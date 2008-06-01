پگاه فینالیست شد / گزینه سقوط لیگ برتر در آستانه قهرمانی جام حذفی

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار از مرحله نیمه نهایی رقابت های فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور از ساعت 17 امروز آغاز شد که در پایان این مسابقه تیم فوتبال پگاه گیلان موفق شد با نتیجه 2 بر یک از سد برق شیراز عبور کرده و به دیدار نهایی این مسابقات صعود کند.

برپایه این گزارش، در این دیدار که در ورزشگاه سردار جنگل رشت و با قضاوت خداداد افشاریان برگزار شد، امین متوسل زاده (19 و 90) گل های برتری تیم فوتبال پگاه را به ثمر رساند و محمد جعفری(7) تنها گل برق شیراز را وارد دروازه پگاه کرد.

در این دیدار که بیش از 20 هزار نفر تماشاگر آن را از نزدیک تماشا می کنند، هادی ایمانی بازیکن تیم برق شیراز در دقیقه 48 با دریافت کارت قرمز مستقیم، از زمین مسابقه اخراج شد. همچنین ویلیام از تیم پگاه و شیری و کریمیان از تیم برق شیراز در این دیدار از داور کارت زرد دریافت کردند.

با این پیروزی تیم فوتبال پگاه گیلان به عنوان دومین تیم به دیدار نهایی بیست و یکمین دوره رقابت های فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور صعود کرد تا در روزهای 20 و 27 خردادماه برای کسب عنوان قهرمانی این مسابقات برابر استقلال تهران به میدان برود.

پگاه یکی از تیم هایی بود که در رقابتهای لیگ برتر در انتهای جدول رده بندی قرار داشت و تا هفته پایانی یکی از گزینه های سقوط به لیگ دسته اول بود.

قرار است مراسم قرعه کشی برای تعیین تیم میزبان و مهمان دیدار فینال فردا برگزار شود.