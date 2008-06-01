اعضای شورای شهر شیراز باید پاسخهای شهردار شیراز را بررسی کنند

خانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: پاسخهای شهردار شیراز به چند دسته تقسیم می شود، در دسته اول برخی از پاسخ ها مبهم بود که لازم است در طرح سئوال تغییراتی ایجاد شود، دسته دوم قابل قبول بود و دسته دیگر نیز اصلا قبول قبول نبود.

وی با بیان اینکه با این شرایط دو احتمال در این روند وجود دارد، افزود: احتمال اول اینکه سئوالات به صورت جزئی تری عنوان شود تا پاسخهای مبهم و کلی شهردار نیز دقیق و کامل باشد و راه بعدی نیز بررسی پاسخهای فعلی است.

این عضو شورای شهر شیراز تاکید کرد: طی این مدت برخی از رسانه ها عنوان کردند که شهردار در حوزه خود اختیار کامل نداشته و دچار محدودیت هایی بوده است که در این خصوص باید گفت که شهردار در این مدت از اختیار تام برخوردار بوده و اعضای شورای شهر ایشان را به طور کامل حمایت می کردند.

طی دو هفته گذشته درپی شدت یافتن انتقادات به مهران اعتمادی شهردار شیراز، اعضای شورای شهر سئوالاتی در مورد مسائل مختلف شهری به اعتمادی مطرح کردند که شهردار نیز امروز در صحن غیرعلنی شورا به سئوالات پاسخ داد.