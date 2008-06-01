کشته شدن 13 نفر در درگیریهای شدید در سریلانکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع سریلانکا اعلام کرد حداقل نه شورشی ببرهای تامیل و چهار سرباز حکومتی در درگیریهای امروز در شمال این کشور کشته شدند.

به گفته مقامهای وزارت دفاع سریلانکا، آمار کشته های ببرهای تامیل از ماه ژانویه تاکنون به 3989 نفر می رسد، درحالی که در این مدت 333 نفر از اعضای نیروهای امنیتی هم در درگیریها کشته شده اند.

خشونتها از ژانویه گذشته که کلمبو مذاکرات شش ساله را با ببرهای تامیل به میانجیگری نروژ قطع کرد، افزایش پیدا کرده است. دهها هزار نفر از طرفین درگیری ظرف سه دهه گذشته بر اثر خشونتهای شدید در سریلانکا کشته شده اند.