دیداراعضای شورای منافع ملی آمریکا با هنیه/ حماس از این گام استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این دیپلمات ها از اعضای "شورای منافع ملی" آمریکا هستند که در سال 1989 تاسیس شد.

"ریچارد ویتس" سفیر سابق آمریکا در اردن در اوایل دهه هشتاد میلادی در این زمینه به خبرنگاران درغزه گفت: ما گفتگوهای مهم و صریحی با اسماعیل هنیه نخست وزیر داشتیم.

وی که فرد شماره دو سفارت آمریکا درتل آویو در سال های 1977 تا 1979 بود، تاکید کرد: ما از هیچ کسی برای آمدن به اینجا اجازه نگرفته ایم، آمده ایم تا از وضعیت اطمینان یابیم و بتوانیم وقتی بازگشتیم برای شهروندان آمریکایی مشاهدات خود را تشریح کنیم.

درهمین حال، باسم نعیم سخنگوی جنبش حماس از این دیدار استقبال کرد و گفت: این دیدار با توجه به محاصره تحمیلی رژیم اسرائیل علیه نوار غزه مهم است.

وی گفت که دولت آمریکا در این محاصره با رژیم اسرائیل همدست است و ملت فلسطین میان تمایل مردم آمریکا برای برقراری صلح و تجاوزگری دولت آمریکا تفاوت و تمایز قائل است.

شورای منافع ملی در سال 1989 میلادی تاسیس شد و خواهان نزدیکی دیدگاهها با کشورهای عربی و گفتگو با اسلامگرایان است.