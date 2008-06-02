تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه سیزدهم خردادماه سال 1387 هجری شمسی، مصادف است با بیست و هفتم جمادی الاول سال 1429 هجری قمری و برابر است با دوم ژوئن سال 2008 میلادی.
- روز سوم از دور نخست مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در قاره آسیا با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
گروه 1 :
* قطر - چین
گروه 2 :
* ژاپن - عمان
* تایلند - بحرین
گروه 3 :
* ترکمنستان - کره شمالی
گروه 4 :
* سنگاپور - ازبکستان
* عربستان - لبنان
گروه 5 :
* ایران - امارات
سوریه - کویت
- در ادامه رقابت های دوستانه ملی فوتبال امروز دیدارهای زیر برگزار می شود:
* فنلاند - بلاروس
- تیم واترپلو کشورمان که نخستین حضور خود در رقابتهای لیگ جهانی را تجربه می کرد در این رقابتها که از 6 خردادماه در شهر توکیو ژاپن آغاز شده بود، پس از8 دیدار سخت و نفس گیرمقابل تیم های آسیایی، ساعت 11 امشب به کشور باز می گردد.
- تیم ملی بسکتبال که شب گذشته وارد صربستان شد از صبح امروز اردوی یک هفته ای خود را در این کشور برگزار می کند.
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