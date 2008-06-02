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۱۳ خرداد ۱۳۸۷، ۹:۳۱

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری روز سوم از دور نخست مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 در قاره آسیا و همچنین آغاز اردوی آماده سازی تیم ملی بسکتبال در صربستان از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه سیزدهم خردادماه سال 1387 هجری شمسی، مصادف است با بیست و هفتم جمادی الاول سال 1429 هجری قمری و برابر است با دوم ژوئن سال 2008 میلادی.

- روز سوم از دور نخست مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در قاره آسیا با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
گروه 1 :
* قطر - چین
گروه 2 :
* ژاپن - عمان
* تایلند - بحرین
گروه 3 :
* ترکمنستان - کره شمالی
گروه 4 :
* سنگاپور - ازبکستان
* عربستان - لبنان 
گروه 5 :
* ایران - امارات
سوریه - کویت

- در ادامه رقابت های دوستانه ملی فوتبال امروز دیدارهای زیر برگزار می شود:
* فنلاند - بلاروس

- تیم واترپلو کشورمان که نخستین حضور خود در رقابتهای لیگ جهانی را تجربه می کرد در این رقابتها که از 6 خردادماه در شهر توکیو ژاپن آغاز شده بود، پس از8 دیدار سخت و نفس گیرمقابل تیم های آسیایی، ساعت 11 امشب به کشور باز می گردد.

- تیم ملی بسکتبال که شب گذشته وارد صربستان شد از صبح امروز اردوی یک هفته ای خود را در این کشور برگزار می کند.

کد مطلب 693808

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