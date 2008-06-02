اندیشه های امام باید هنرمندانه در جامعه نهادینه شود

بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری، امام راحل روحیه ملت را احیاء کرد و هر جا که به نسخه بنیانگذار انقلاب اسلامی عمل شود نتیجه بخش است.

این عده شناخت عمیق از اندیشه های امام، نشر و ترویج اندیشه های امام به شیوه های نو در نظام آموزشی و جامعه ضامن پویایی و شکوفایی عرصه های مختلف کشور است.

یک کارشتاس ارشد علوم سیاسی از نور گفت: اندیشه های امام راحل باید به درستی به جامعه شناسانده و ترویج داده زیرا اندیشه های امام در امور مختلف مانند دارو بود.

محسن افخمی افزود: برای ترویج اندیشه های متعالی رهبر فقید انقلاب اسلامی باید کارشناس پرورش داد.

وی اظهار داشت: باید عوامل و آسیب هایی که متوجه اندیشه های امام است از بین برود زیرا اقتدار امروز ایران اسلامی مدیون اندیشه های والای امام راحل است.

وی ترویج اندیشه های متعالی امام را بین جوانان مهم برشمرد و تصریح کرد: امام راحل نیازهای فکری، علمی، مادی و معنوی جوانان را به خوبی می شناخت.

به گفته افخمی، امام نشان داد چگونه دین برای برانگیختن عقل بشر، عقل ها را تحریک کرده ، سازمان داده و فعال می کند و چگونه شریعت و عقلانیت با هم منسجم است.

این کارشناس بیان داشت: کار بزرگ امام خمینی این بود که برای اولین بار یک نفر غرب را با تمامی محتویاتش نادیده گرفت و بر اساس تعالیم اسلامی، جامعه را به مسیر درست رهنمون کرد.

مدرس رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد تنکابن در این زمینه گفت: ضرورت های زیادی وجود دارد تا تفکرات حضرت امام در جامعه تبیین شود و برای این کار باید متولی خاص بیشتر تلاش کنند.

مهران مصطفایی افزود: در تبیین و ترویج آموزه های حضرت امام، آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی نقش مهم دارند و این افکار آرمانی باید در قالب های مختلف نهادینه شود.

وی اظهار داشت: گروه های معلمان و دانشگاهیان در تمامی جهان در ترویج اندیشه های خردورزی موثر هستند و برای تحقق آن تلاش می کنند.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه برخی از نسل جدید افکار و اندیشه های امام را نمی شناسند که تفسیر گزینشی از اندیشه های امام راحل در این زمینه تاثیرگذار بوده است.

به گفته مصطفایی هر چند در دانشگاه ها درسی به نام اندیشه های امام و یا وصیت نامه سیاسی و اجتماعی حضرت امام تدریس می شود اما باید کسانی این واحدها را تدریس کنند که بتوانند اندیشه های امام را به شکل صحیح ترویج دهند.

این مدرس علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس ادامه داد: باید به درستی و بر اساس نیازهای جامعه و جوانان اندیشه های بنیانگذار انقلاب منتقل شود و موانع فراروی برداشته شود.

فرماندار نور گفت: بحث ترویج علمی اندیشه های حضرت امام به مراکز پژوهشی و دانشگاهی بر می گردد.

سید علی اصغر حسینی افزود: تبعیت از ولایت فقیه و خدمتگزاری مردم از جمله اندیشه های حضرت امام بوده و همه باید در این راستا عمل کنیم.

وی اظهار داشت: مسئولان در تحقق و اجرایی شدن اندیشه های امام تلاش بیشتری به خرج بدهند زیرا حضرت امام سازوکارهای مورد نیاز را در خدمت به مردم بیان فرمودند.

وی خاطر نشان کرد: آنچه که در اجرای اندیشه های امام راحل نیاز بوده آشنایی با این آرمان ها است و مسئولان و مدیران باید با این تفکرات آشنا شوند.

به گفته حسینی، وقتی مدیر یا مسئولی نسبت به اندیشه های امام بیگانه باشد به طریق اولی نمی تواند این اندیشه ها را عملیاتی و اجرا کند.

نماینده مردم تنکابن و رامسر در مجلس گفت: اگر عنایت لازم برای تحقق اندیشه های حضرت امام در جامعه باشد همواره می توانیم در حرکت های جهانی الگو باشیم.

ابوالفتح نیکنام افزود: امام همواره بر ولی نعمت بودن مردم و خدمتگزاری مسئولان تاکید داشتند، این نظر ایده آل است که باید برای تحقق آن تلاش بیشتری شود.

وی اظهار داشت: توجه بیشتر به اندیشه های امام وضعیت موجود جامعه را مطلوب تر می کند اما متاسفانه آن چنان که باید این اندیشه ها در جامعه عملیاتی نشده است.

وی خاطر نشان کرد: توجه به آرمان های بنیانگذار انقلاب اسلامی موجب تغییر و تحول و پیشرفت مطلوب جامعه می شود.

به گفته نیکنام، مجلس هشتم باید توجه خاصی به اندیشه های امام راحل داشته باشد و ایده های امام و سازوکارهای عملیاتی شدن این آرمان ها را باید صاحب نظران پیشنهاد کنند.