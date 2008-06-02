قیمت هر کیلو چای در کردستان از مرز 25 هزار تومان گذشت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، روز گذشته چای در بازار سنندج، مریوان و بانه به شکلی کاملا اتفاقی نایاب و قیمت این محصول به ازای هر کیلو از مرز 25 هزار تومان گذشت.

یکی از صاحبان فروشگاه های سنندج به خبرنگار مهر گفت: چای در روز 11 خرداد به صورت عادی و با قیمت هر کیلوگرم هشت هزار و 500 تومان خرید و فروش می شد اما ناگهان صبح روز یکشنبه مردم به یک باره به فروشگاه ها سرازیر شده و اقدام به خرید چای کردند.

علی زمانی افزود: ما بیش از 200 کیلو چای در فروشگاه داشتیم که در مدت کمتر از 30 دقیقه به فروش رسید. این در حالی است که به دنبال بروز شایعات مختلف در میان مردم روز گذشته قیمت چای به صورت پلکانی افزایش پیدا کرد به نحوی که ساعت 11 روز گذشته قیمت این محصول به 12 هزار تومان رسید و هنوز ساعت به 18 بعد از ظهر نرسیده بود که قیمت هر کیلو چایی به 20 هزار تومان افزایش یافت.

وی خاطرنشان کرد: ساعات پایانی روز یکشنبه نیز چای در فروشگاه های میدان انقلاب سنندج با قمیت کیلویی 25 هزار تومان خرید و فروش می شد.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص افزایش ناگهانی قیمت چای در استان اظهار داشت: متاسفانه ما نیز روز گذشته از افزایش پلکانی قیمت چای اطلاع یافتیم که با تشکیل کمیته ای ویژه نسبت به پیگیری علت موضوع اقدام کردیم.

مصیب محمدیان شمالی گفت: با توجه به این شرایط به نظر می رسد دلایل عمده افزایش قیمت چای را می توان احتکار این محصول توسط افراد سودجو، عدم وارد کردن آن از سوی بازرگانان کشور عراق و شایعه های صاحبان فروشگاه ها و مغازه های استان مبنی بر کمبود این محصول در بازار را بر شمرد.

وی همچنین ضمن درخواست کمک از سایر دستگاه های دولتی استان خواست: نسبت به همکاری با سازمان بازرگانی استان جهت برخورد با عوامل گرانفروشی اقدام نمایند.

افزایش قیمت چای در بازار به دنبال افزایش سرسام آور قیمت پودر رختشویی در هفته گذشته رخ می دهد به گونه ای که پودر رختشویی هفته گذشته در بازار سنندج با قیمت هر بسته 500 گرمی بالای یک هزار تومان به فروش می رسید.