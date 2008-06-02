به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی"سکوت خدا" پنجشنبه 16 خرداد ساعت 22 از شبکه اول روی آنتن میرود. این فیلم به کارگردانی راما قویدل و تهیهکنندگی اکبر تحویلیان ساخته شده است. فیلمنامه "سکوت خدا" را علیرضا جوان و عباس نعمتی نوشته و پروانه معصومی، نیما رئیسی، امیر آقایی، مهسا کرامتی، فرید قبادیانی و بهناز جعفری در آن نقشآفرینی کردهاند.
داستان این فیلم درباره زنی سالخورده است که به یک بیماری ناشناخته مبتلا شده است. او برای مراقبت از خود پرستاری استخدام میکند و با حضور این پرستار با واقعیاتی تازه رو به رو میشود. دانیال کاشانچی مدیر تولید پروژه است و حمیدرضا رحیمزاده به عنوان مدیر تصویربرداری با آن همکاری کرده است. تکرار این فیلم 17 خرداد ساعت 16 پخش میشود.
هومن سیدی در نمایی از فیلم اگر باران ببارد
فیلم "اگر باران ببارد" جمعه 17 خرداد ساعت 22 از شبکه اول پخش میشود. این فیلم به کارگردانی روحاله حجازی و تهیهکنندگی سیدمحسن طباطباییپور تهیه شده و درباره زندگی زنی جوان است که با وجود مخالفتهای خانواده با یک جانباز قطع نخاع ازدواج میکند.
مهراوه شریفینیا، آهو خردمند، هومن سیدی، فریبرز سمندرپور در "اگر باران ببارد" نقشآفرینی کردهاند و از دیگر عوامل این پروژه میتوان به داود مهری مدیر تولید، مسعود فیروزه دستیار تولید، مجید اسماعیلی دستیار کارگردان و برنامهریز، هاشم مرادی مدیر تصویربرداری، مجید هاشمی صدابردار، سعید ملکان طراح گریم و احسان پورقربان طراح صحنه و لباس اشاره کرد.
فیلم تلویزیونی "ثانیهشمار" شنبه 18 خرداد ساعت 16 از شبکه اول روی آنتن میرود. این فیلم به کارگردانی حسین تبریزی و تهیهکنندگی محمدرضا شفیعی تهیه شده و مضمون آن اجتماعی و دفاع مقدس است. نگار فروزنده، حمیرا ریاضی، علی دهکردی، افسر اسدی، سیاوش تهمورث، حسن اسدی، کیانوش گرامی و ... در "ثانیهشمار" بازی میکنند.
این فیلم روایتگر زنی به نام ثریاست که در تلاش برای یافتن قلب پیوندی برای شوهرش متوسل به امامزاده میشود. عوامل پروژه "ثانیهشمار" عبارتند از هاشم گرامی تصویربردار، سعید نعمتالله نویسنده، حسین صالحیان گریم، مهدی قوچانی طراح صحنه و لباس، محمد اسکندری مدیر تولید، مجتبی برهانیزاده صدابردار، امیررضا مکین منشی صحنه و شهره فهیمی دستیار کارگردان.
فیلم سینمایی "جنگلبان" پنجشنبه 16 خرداد ساعت 23:30 از شبکه دو سیما پخش میشود. این فیلم را حقانیپرست بر مبنای فیلمنامه سیدعلی صالحی و مازیار بازیاران سال 1366 در ژانر حادثهای ساخت. در خلاصه داستان این فیلم آمده: اوائل انقلاب عدهای سود جو برای به دست آوردن ثروت بیشتر دست به قطع درختان جنگل میزنند و ...
در فیلم 95 دقیقهای "جنگلبان" زندهیاد فیروز بهجتمحمدی، مصطفی طاری، هادی مرزبان، آزیتا لاچینی،علی رامز، سرور نجاتالهی، کیومرث ملک مطیعی و ... بازی کردند. از عوامل این پروژه میتوان به عبدالله آشتیانی تهیهکننده، مسعود صدیق مدیر فیلمبرداری، مهدی رجاییان تدوین، ناصر باکیده طراح دکور، فریدون ناصری آهنگساز، رضا خرسندی طراح گریم و سعید مظفری مدیر دوبلاژ اشاره کرد.
فیلم سینمایی "هیچکس نمیدونه" جمعه 17 خرداد ساعت 17:30 از شبکه دو روی آنتن میرود. این فیلم ژاپنی به کارگردانی هیروکازو کوریدا سال 2004 بر مبنای رویدادی واقعی در سال 1988 ساخته شد که به "ماجرای چهار بچه رها شده سوگامو" معروف است.
این فیلم داستان چهار بچه است که هر کدام از یک پدر هستند و مادرشان آنها را رها میکند. این بچهها ناچارند برای بقاء روی پای خود بایستند. یویا یاگیرا، آیو کیتورا، هی کیمورا و موموکو شیمیزو از بازیگران فیلم 141 دقیقهای "هیچکس نمیدونه" هستند که نامزد ژاپن برای شرکت در بخش فیلم غیر انگلیسیی زبان است. یویا یاگیرا بازیگر 14 ساله نقش آکی را در جشنواره کن سال 2004 برنده جایزه بهترین بازیگر مرد شد.
فیلم سینمایی "برج توکیو" شنبه 18 خرداد ساعت 17:30 از شبکه دو پخش میشود. این فیلم با نام اصلی "برج توکیو: مامان و من و بعضی وقتها بابا" ساخته جوجی ماتسوکا و محصول سال 2007 ژاپن است. این فیلم 142 دقیقهتی بر مبنای فیلمنامهای از ماتو سوزوکی ساخته شد و در آن جو ادا جیری، کرین کیکی، کائورا کوبایاشی و یایا اوچیدا نقشآفرینی کردهاند.
فیلم "برج توکیو" سال 2007 جوایز بهترین فیلم و کارگردان و سه جایزه دیگر از سی و یکمین دوره جوایز آکادمی ژاپن دریافت کرد و در سه رشته نامزد دریافت جوایز فیلم آسیا بود.
فیلم سینمایی"دو برادر" پنجشنبه 16 خرداد ساعت 20:45 از شبکه سه سیما روی آنتن میرود. این فیلم محصول سال 2007 و در آن ژیون وانگ، یی هوانگ، اندی لو و کیو وای میو نقشآفرینی کردهاند. این فیلم درام و اکشن را سانگ کی چیو کارگردانی کرده و محصول هنگکنگ است.
در خلاصه داستان فیلم "دو برادر" آمده: مردی به نام "برادر تین"، سرپرست یک گروه گانگستری و تبهکاری است که دو پسر دارد. پیشگوی خانوادگی از او میخواهد که دو برادر را از هم جدا نگهدارد و...
فیلم سینمایی "آخرین شناسایی" جمعه 17 خرداد ساعت 22:30 از شبکه سه پخش میشود. این فیلم به نویسندگی بهزاد بهزادپور و کارگردانی علی شاهحاتمی ساخته شده است. فرزین اژدری، پیمان شریعتی، غلامرضا علیاکبری، محمدرضا ایرانمنش، شهرام پوراسد و ... نقشآفرینی کردهاند.
در خلاصه داستان فیلم "آخرین شناسایی" آمده: عدهای از بسیجیان تخریب چی بعد از بازکردن معبر برای انجام عملیات، در اثر بمباران به شهادت میرسند و از این میان تنها دو نفر باقی میمانند تا کار را یکسره کنند و ....
نمایی از فیلم "مردی در قطار"
فیلم تلویزیونی "مادرم باش" به کارگردانی مسعود رشیدی شنبه 18 خرداد ساعت 11 صبح از شبکه سه روی آنتن میرود. این فیلم به نویسندگی حسن مشکلاتی و تهیهکنندگی افشین زمانی به سفارش مرکز کرمانشاه ساخته شده است. فیلم "مادرم باش" داستان زنی را روایت میکند که میخواهد از مرز عبور کند و درگیر مشکلاتی میشود.
در این فیلم فرامرز صدیقی، رامین راستاد، زهره صفوی، شیوا بلوریان، علی امجدی، سیروس میمنت، احمد آجرلو و ... بازی کردهاند. از عوامل فیلم "مادرم باش" میتوان به عبدالله صریحی تصویربردار، احمد پولی بابایی صدابردار، بابک شعاعی طراح گریم و محمد محمدی طراح صحنه و لباس اشاره کرد.
فیلم تلویزیونی "هفدهم اکتبر" جمعه 17 خرداد در قالب برنامه سینما چهار ساعت 20:30 از شبکه چهار روی آنتن میرود. این فیلم با نام اصلی "شب سیاه، 17 اکتبر 1961" محصول سال 2005 فرانسه و مدت زمان آن 106 دقیقه است. این فیلم را آلن تاسما بر مبنای فیلمنامهای از خودش، پاتریک روتمان و فرانسوا ـ الیویه روسو کارگردانی کرد و در آن ژان ـ میشل پورتال، جلیل ناصری، ژان ـ میشل فت و فیلیپ باس نقشآفرینی کردهاند.
درخلاصه داستان این فیلم آمده: پاییز 1961 سران جبهه آزادیبخش الجزایر و ژنرال دوگل برای پایان دادن به جنگ خونین درحال مذاکره هستند. جنگی که طی هفت سال هزاران کشته در پی داشته است. شهرهای فرانسه هم ازاین اتفاقات مصون نمانده است و جنگ به میان شهروندان فرانسوی ومهاجرین الجزایری هم کشیده شده است و ...
فیلم سینمایی "مردی در قطار" جمعه 17 خرداد ساعت 14:10 از شبکه تهران پخش میشود. این فیلم محصول مشترک سوییس، انگلستان، آلمان و فرانسه را پاتریس لکونت سال 2002 بر مبنای فیلمنامه کلود کلوتس به مدت 90 دقیقه جلو دوربین برد. در فیلم "مردی در قطار" ژان روشفور، جانی هالیدی، ژان فرانسوا استونن، چارلی نلسن و پاسکال پارمنتیه نقشآفرینی کردهاند.
در خلاصه داستان این فیلم آمده: هالیدی که به شهر کوچکی رسیده، از قطار پیاده میشود. او با مانسکیه، معلمی بازنشسته آشنا میشود که به مسافر پیشنهاد کمک میکند و بعد ناگهان به درددل میافتد و ... پاتریس لکونت متولد 1947 فرانسه و سازنده فیلمهایی چون "دختری روی پل" 1999، "بیوه سن پییر" 2000، "غریبههای آشنا" 2004 و "بهترین دوست من" 2006 است.
فیلم تلویزیونی "مه" به کارگردانی اکبر منصورفلاح و تهیهکنندگی امیرحسین شریفی شنبه 18 خرداد ساعت 14:10 از شبکه تهران روی آنتن میرود. داستان این فیلم درباره مردی است که به قصد زیارت عمره مفرده از خانوادهاش خداحاقظی میکند، ولی به جای رفتن به مکه برای دیدن دوستش به شهری دیگر میرود.
در این فیلم سیدجواد هاشمی، علی دهکردی، پردیس افکاری و غزاله نظر بازی کردهاند. از عوامل پروژه "مه" میتوان به شکیل مظفری مدیر تولید، مجتبی رحیمی تدوین و علیاصغر سعادتی نویسنده اشاره کرد.
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